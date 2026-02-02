De trabajador de supermercado a cantar en la Super Bowl: quién es Bad Bunny, el artista que ha hecho historia en los Grammys

Las claves nuevo Generado con IA Bad Bunny ha hecho historia al ganar el Grammy a Álbum del Año 2026 con "Debí tirar más fotos", el primer disco completamente en español en lograrlo. El artista puertorriqueño trabajaba como reponedor en un supermercado antes de dedicarse por completo a la música y convertirse en una estrella global. Bad Bunny ha defendido causas sociales, denunciando el machismo, la violencia de género y el racismo, y apoyando los derechos LGTBI y de los inmigrantes. Tras su éxito en los Grammy, Bad Bunny iniciará una gira internacional con récord de entradas vendidas y actuará en el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

La vida es como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar. Y si no que se lo digan a Bad Bunny. En 10 años su vida ha dado un verdadero giro de 180 grados.

En 2016, Benito Antonio Martínez Ocasio trabajaba como reponedor en un supermercado en Vega Baja (Puerto Rico) mientras trataba de impulsar su carrera como artista.

Hoy Bad Bunny ha hecho historia al ganar en la categoría de Álbum del año en los Premios Grammy 2026 por DeBí Tirar Más Fotos, la primera vez que un álbum completamente en español lo consigue.

De Benito a Bad Bunny

Benito Antonio nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja/Bayamón, Puerto Rico en una familia trabajadora: su padre era camionero y su madre profesora. De hecho, en su canción La Mudanza cuenta cómo se conocieron.

Durante su infancia cantaba en el coro de la iglesia mientras que, conforme fue creciendo, se fue aficionando a diversos géneros como el reguetón o el trap, especialmente con Daddy Yankee y Vico C como gran inspiración.

Un joven Benito empezó a escribir sus propias canciones que publicaba en Soundcloud y decidió estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, aunque acabó dejándola para enfocarse en la música.

Asimismo, para poder subsistir, trabajó como reponedor en la cadena de supermercados Econo a la vez que seguía adentrándose más en la industria musical.

Su primer hit llegó con Diles, llamando la atención del productor DJ Luian y que rápidamente lo fichó para su sello Hear This Music. Ante esta oportunidad, abandonó su puesto en el supermercado en abril de 2016.

A partir de ahí la fama del ya renacido Bad Bunny fue hacia arriba sacando más hits entre 2016 y 2017: Soy Peor, Me acostumbré, Si tu novio te deja sola o Mayores.

El artista se había convertido en la joven promesa del trap latino, haciendo su primera gira por Europa, especialmente en España donde actuó en ciudades como Bilbao, Pamplona, Madrid, Valencia o Barcelona.

Sin embargo, su consolidación como artista llegó con su primer álbum X 100pre en 2018, donde demostró que su fama era más que pura suerte. Con temas como La Romana, Otra noche en Miami o Mía volvió a generar expectación y una mayor audiencia.

En los dos años posteriores lanzó cuatro proyectos más que elevaron más su caché como artista y empezó a romper récords. Primero fue Oasis junto a J Balvin y sus tres álbumes en plena pandemia: YHLQMDLG, Las que no iban a salir y El Último Tour del Mundo.

A partir de esas obras Bad Bunny demostró que era un artista polivalente, adentrándose más en el reguetón, la bachata e incluso el rock mientras se tomaba un respiro del trap. Además, ese 2020 participó como invitado en el show de la Super Bowl de Shakira y Jennifer Lopez. Su primer acercamiento a dicho espectáculo.

Con su rol de estrella, Benito no dudó en pronunciarse sobre temas políticos y sociales, denunciando en muchos de sus temas el machismo, la violencia de género y el racismo institucional.

No obstante, su salto al estrellato global se dio en 2022 con Un Verano Sin Ti, hasta ahora su proyecto más exitoso, convirtiéndose en uno de los discos más escuchados a nivel global. Dicho álbum le dio su tercer Grammy en la categoría a Mejor Álbum de Música Urbana.

Después de abrirse a más géneros caribeños como la cumbia o el merengue, al año siguiente regresó a sus orígenes: el trap con nadie sabe lo que va a pasar mañana. Eso sí, sin dejar de probar nuevos sonidos como el jersey club o el drill.

En ese momento, con su auge de estrella en EE UU y a nivel internacional, Bad Bunny utilizó su figura para pronunciarse en favor de los derechos de la comunidad LGTBI así como de las mujeres, utilizando en diversos eventos prendas como faldas o bolsos.

Con un álbum más discreto y una gira en 2024, el artista recibió el 2025 con su proyecto más personal: Debí tirar más fotos. En dicho álbum, Bad Bunny abrazaba su herencia hispana, tratando temas como la gentrificación, la emigración y una carta de amor a su Puerto Rico natal.

Basado en el concepto de disfrutar el momento, las tradiciones y la vida cotidiana, Benito no escondió su orgullo caribeño con géneros como la salsa o la plena mientras mantenía su espíritu reguetonero. Así, el resultado ha sido el premio Grammy a mejor álbum del año.

Por ello, coincidiendo con que es la primera vez que un álbum en español logra dicho reconocimiento, en su discurso se ha pronunciado en favor de los inmigrantes en EE UU y contra la campaña de deportaciones de la Administración Trump y el ICE.

Tras el éxito de su disco, el artista empezó su gira internacional que llegará a España en mayo con récords incluidos: 12 fechas y cerca de 700.000 entradas vendidas. Mientras, el próximo 8 de febrero la Super Bowl le espera con la actuación del descanso. A estas alturas, el límite de Bad Bunny ya solo es el cielo.