Es oficial: el accidente de un avión militar estadounidense fuerza el cierre de la Base Aérea de Morón en Sevilla

En medio de las tensiones entre EE UU e Irán, el ejército estadounidense ha realizado un gran despliegue militar en el que la base aérea de Morón (Sevilla) juega un papel estratégico.

El pasado viernes, un avión de transporte C-17 sufrió un accidente durante el despegue: un fallo de motor obligó a abortar la maniobra, y ocho de sus catorce neumáticos reventaron, dejando el aparato atravesado en la pista.

A pesar de que no hubo heridos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió cerrar la base de forma temporal hasta el próximo viernes por motivos de seguridad y coordinación tras el accidente, con conocimiento del Gobierno español.

El cierre de Morón ha provocado que los vuelos militares se desvíen a la base naval de Rota, otro punto estratégico de las fuerzas norteamericanas en España.

Además, varios aviones han quedado retenidos en Morón, entre ellos aviones EA-18, destinados a interferir y destruir radares, y un KC-46, encargado del reabastecimiento en vuelo de otros aparatos.

La importancia de Morón y Rota

España es una pieza clave en la operativa militar estadounidense, ya que sus bases (Morón, Rota, Lajes en Azores como escala) permiten el paso, repostaje y coordinación de aviones de combate (F-22, F-35), aviones cisterna (KC-135, KC-46), plataformas de guerra electrónica (EA-18) y de mando y control (E-11A).

De hecho, algunos de estos aviones, como el KC-46 y el EA-18, participaron en la Operación Flecha del Sur, destinada a detener al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El incidente ocurre en medio de un gran despliegue estadounidense alrededor de Irán, en un contexto de fuerte tensión tras la conocida como Guerra de los 12 días, cuando EE UU e Israel, con apoyo logístico de España y Europa, bombardeó instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

La base aérea de Morón fue inaugurada en 1958 en Sevilla, mientras que la base naval de Rota comenzó a operar tres años antes en 1955.

Ambas surgieron en el marco de acuerdos bilaterales durante la Guerra Fría y han evolucionado de simples puntos logísticos a centros estratégicos de proyección de fuerza, esenciales para operaciones en Oriente Próximo y África.

Morón permite el despliegue rápido de transporte y reabastecimiento aéreo, mientras que Rota funciona como nudo naval y aéreo de apoyo a portaaviones, destructores y aviones de combate, lo que aporta un valor estratégico crítico tanto para Estados Unidos como para la OTAN.