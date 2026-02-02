Miriam, socióloga, sobre las pensiones en España: "La gente joven piensa que los jubilados cobran a costa de sus salarios"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno anunció una subida del 2,7% en las pensiones contributivas en 2026, con aumentos mayores para las mínimas y no contributivas. La congelación temporal de las pensiones ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad y solidaridad intergeneracional del sistema. La socióloga Miriam Jiménez alerta sobre la percepción de algunos jóvenes que creen que los jubilados cobran a costa de sus salarios. En España, dos millones de pensionistas están en riesgo de exclusión social o pobreza, según la Sociedad Europea contra la Pobreza.

El Gobierno anunció hace unas semanas su intención de subir un 2,7% las pensiones contributivas, las mínimas entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas también un 11,4%.

Sin embargo, con la votación en contra de PP, Vox, Junts y UPN al decreto ómnibus, que también incluía otras medidas como la prórroga a los desahucios, todo ha quedado en el aire.

Por ello, con la congelación temporal de la cuantía de las pensiones, esto ha vuelto a abrir el debate en relación al sistema, y por ello la socióloga Miriam Jiménez fue contundente en LaSexta Xplica.

Las pensiones, a debate

El sistema de pensiones en España es de reparto, lo que significa que las cotizaciones de los trabajadores en activo se utilizan para pagar las pensiones actuales, y no se guardan de forma individual para cada persona.

La cuantía de la pensión depende principalmente de los años cotizados y de las bases de cotización a lo largo de la vida laboral, con especial peso de los últimos años trabajados, además de la edad de jubilación en el momento del retiro.

Se trata de un sistema público, obligatorio y solidario, que se financia sobre todo a través de las cotizaciones sociales y se complementa, cuando es necesario, con aportaciones del Estado.

De hecho, se estima que ahora mismo en España se destinan unos 230.000 millones de euros al año al pago de pensiones públicas, lo que equivale aproximadamente a un 13% del PIB.

Por esa razón, con la intención del Gobierno de incrementar la cuantía de los pensionistas en este 2026, el debate se ha reabierto en relación a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"A mí me preocupa muchísimo la posible falta de solidaridad intergeneracional que pueda existir en nuestro país", aseguraba la socióloga Miriam Jiménez. "Que haya gente joven que piense que esto no va con ellos".

"O que piensen que los pensionistas están cobrando a costa de sus salarios, de sus vidas o de los problemas que puedan tener con la vivienda".

Lo cierto es que en los últimos años se ha visto en redes sociales a bastantes jóvenes de perfil liberal que se muestran críticos con las pensiones públicas, tachando de injusto el sistema y cuestionando su funcionamiento.

"Creo que vivimos en una sociedad completamente adultocentrista, que se olvida de las infancias y que esconde a la vejez", apuntaba Jiménez. "Todos vamos a pasar por ambos lados en esta vida y por lo tanto debemos escuchar a las infancias, darles voz y proteger a la vejez".

La socióloga sostenía su argumento sobre cómo "la vejez se merece vivir sus últimos años de la vida dignamente" y animaba a "no solo mantener las pensiones", sino aumentar su cuantía.

Asimismo, se apoyaba sobre las cifras: "Según datos de la Sociedad Europea contra la Pobreza en España, hay dos millones de pensionistas en España en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza".

"Hay gente pensionista que no solo se ha dejado su vida trabajando, o a lo mejor no cotizando pero trabajando en cuidados dentro de casa para mantener la dignidad de su hogar", afirmaba. "Todas esas personas se merecen vivir en dignidad sus últimos años de vida".

La socióloga finalizaba su participación lanzando un mensaje de reflexión sobre los jubilados: "Todos vamos a pasar por ahí y debemos estar comprometidos con la solidaridad interna, generacional e intergeneracional".