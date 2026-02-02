Llega a El Corte Inglés el mueble más elegante y minimalista de la temporada: disponible ya al 50% de descuento

Descubre 10 compras inteligentes en moda, hogar, belleza, deporte y tecnología que merece la pena fichar durante las rebajas de enero de 2026.

Las rebajas de invierno de El Corte Inglés están en pleno apogeo, y este año han ido más allá de simples descuentos para convertirse en una oportunidad real de inversión inteligente en productos que vas a usar, disfrutar y amortizar durante todo el año.

Hacer clic en la oferta justa puede significar renovar tu armario, mejorar tu hogar o incluso dar el salto a tecnología de gama alta sin que duela el bolsillo.

Empecemos por la moda: no se trata solo de encontrar prendas baratas, sino prendas que realmente quieres. En la sección de mujer, por ejemplo, hay abrigos con hasta un 50 % de descuento en marcas como Woman El Corte Inglés y Tintoretto, lo que convierte un clásico de invierno en una compra inteligente para varios inviernos.

Lo mismo ocurre con la moda masculina: ahora puedes fichar blazers y trajes de Emidio Tucci con hasta 40 % menos, una gran ocasión para renovar el armario con piezas formales que duran años.

El calzado también está muy bien cubierto: zapatillas urbanas y deportivas de marcas como Skechers, Geox o Adidas están hasta un 40-50 % más baratas, lo que convierte unas sneakers versátiles en una compra inteligente si te gusta combinar estilo y comodidad sin gastar de más.

Y si lo que quieres es un poco de confort extra, la lencería y ropa interior rebajada puede suponer ahorrar en aquello que usas todos los días, pero que muchas veces pospones comprar hasta que realmente lo necesitas.

Si piensas en poner al día tu hogar, estas rebajas son quizás el mejor momento del año. En decoración, menaje e iluminación puedes encontrar desde juegos de sábanas, fundas nórdicas o estores con hasta el 50 % de descuento, hasta baterías de cocina de aluminio forjado -40 % que duran décadas.

Incluso artículos prácticos como ollas a presión o accesorios de cocina vienen rebajados, lo que transforma espacios cotidianos como tu cocina en lugares más eficientes sin pagar de más.

En belleza, la campaña no se queda corta: los cosméticos y productos de cuidado personal más deseados del año están rebajados también. Un colorete icónico de Yves Saint Laurent pasa de unos 55 € a alrededor de 41 €, un 25 % menos, y bases de maquillaje de marcas premium están más accesibles que en meses anteriores.

Aprovechar estas rebajas significa no solo ahorrar, sino renovar tu rutina de belleza con productos que realmente funcionan y que, fuera de estas fechas, costarían mucho más.

La categoría de deporte también tiene su espacio: palas de pádel con hasta un 50 % de descuento, ropa técnica para entrenar y zapatillas deportivas de grandes firmas están disponibles si quieres cumplir tus propósitos de actividad física sin desplomar tu presupuesto.

Mesa de escritorio de cristal

No menos importante es la tecnología: móviles, televisores, cámaras y otros gadgets están en promoción, especialmente durante eventos como los “Smartdays”, donde hay hasta un -20 % adicional en electrónica y dispositivos de sonido, fotográficos o móviles a precios notablemente más bajos que su tarifa habitual.

La moraleja de estas rebajas de El Corte Inglés no es gastar por gastar, sino invertir en calidad con sentido. Ya sea un abrigo que te acompañe temporadas, un gadget que modernice tu casa o cosméticos que actualicen tu rutina de cuidado personal, estas ofertas están diseñadas para ayudarte a comprar mejor, no solo barato. Aprovecharlas con cabeza puede ahorrarte dinero y darte satisfacción a largo plazo.