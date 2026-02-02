Deducción de hasta 2.400 euros en el IRPF de 2026: estas son las familias que pueden beneficiarse según Hacienda

Las claves nuevo Generado con IA Las familias numerosas pueden deducirse hasta 1.200 euros en el IRPF, y hasta 2.400 euros si son de categoría especial (cinco o más hijos). La deducción puede incrementarse en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número mínimo requerido para obtener la condición de familia numerosa. La ayuda es compatible con otras deducciones como por maternidad o hijos con discapacidad, y también beneficia quienes trabajen o perciban pensión de la Seguridad Social. Existe una deducción adicional de hasta 1.200 euros al año para personas con descendientes o ascendientes con discapacidad igual o superior al 33%.

Curiosa situación la que se da en España: mientras que el número de nacimientos no para de descender, hay familias que tienen la ‘etiqueta’ de numerosa. Y no son pocas, ya que hablamos de unas 850.000 familias.

Cierto que la natalidad se encuentra en mínimos históricos. En concreto, el número medio de hijos por mujer está en 1,1 (en 2024 hubo 318.005 nacimientos, un 0,8% menos que el año anterior, según el INE).

Si echamos la vista atrás, y en 2014, ese número de nacimientos fue de 427.595. Ante esta tesitura, el Gobierno ofrece una ayuda a esas familias numerosas.

Requisitos

Con el nuevo año fiscal ya en marcha (el plazo para presentar la declaración de la Renta arranca el próximo 8 de abril), las familias numerosas deben saber que disponen de una deducción de 1.200 euros.

Cantidad que se ve aumentada hasta los 2.400 euros si hablamos de familias numerosas de categoría especial, es decir, que tengan cinco o más hijos.

“La condición de familia numerosa se acreditará mediante el título oficial, en el que figurará el número, la categoría y la fecha de efectos o por cualquier medio de prueba admitido en derecho”, explica la Agencia Tributaria (AEAT) en su página web.

Y añade que "a partir del IRPF 2018 por cada uno de los hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, los importes anteriores se pueden incrementar hasta 600 € anuales”.

Asimismo, la AEAT matiza que “los integrantes de una familia numerosa no tienen por qué coincidir con los miembros de la unidad familiar a efectos fiscales”.

Y recuerda que “esta deducción minorará la cuota diferencial del impuesto. Por tanto, si su declaración resulta a devolver incrementará el importe de la devolución y si el resultado de la declaración es positivo minorará el importe a pagar”.

Aquellas personas que quieran realizar la solicitud deben trabajar por cuenta propia o ajena con contrato a jornada completa o a tiempo parcial. También pueden acceder aquellas que estén cobrando una prestación contributiva o una pensión de la Seguridad Social.

“Esta deducción es compatible con la deducción por maternidad y con la deducción por hijos con discapacidad”, añade la AEAT.

Por último, Hacienda también ofrece una desgravación de impuestos a las personas con descendientes o ascendientes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La cuantía también es de hasta 1.200 euros al año por cada uno. La declaración de la Renta de este año concluye el 30 de junio.