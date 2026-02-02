Carla, la joven española que se marchó al campo para ahorrar: "Pagué 12.000 € por una casa con vistas a la naturaleza"

Las claves nuevo Generado con IA Carla, una joven española, compró una casa en una aldea de Galicia por solo 12.000 euros, buscando alternativas ante la crisis de vivienda. Los altos precios de la vivienda en las grandes ciudades han llevado a muchos a mudarse a zonas rurales, donde las casas son más accesibles. Carla destaca la belleza natural, el hórreo tradicional y los elementos históricos de su nuevo hogar, aunque reconoce que necesita reformas. La experiencia de Carla muestra que es posible conseguir vivienda propia a precios bajos y con vistas a la naturaleza fuera de las urbes.

España enfrenta hoy en día una grave crisis de vivienda, que ha llevado a un aumento desmesurado de los precios, haciendo cada vez más difícil acceder a este derecho.

Por esta razón, quienes desean tener una vivienda propia buscan diversas opciones económicas que les brinden cierta autonomía y que de la forma tradicional no podrían.

Un ejemplo de ello es Carla, una joven española que ha logrado comprar su nuevo hogar en una pequeña aldea de Galicia por apenas 12.000 euros.

Viviendo en una aldea

En España, conseguir una vivienda se ha vuelto cada vez más complicado, sobre todo en las grandes ciudades. Tanto los precios de los alquileres como los de compra han crecido de forma notable en los últimos años.

De hecho, a finales de 2025, el precio medio de la vivienda libre rondaba los 2.100-2.600 €/m² mientras que en alquiler se situaba en torno a 14-15 €/m² de media. Un incremento muy por encima de los ingresos medios, dificultando que jóvenes y familias puedan tener un hogar propio.

Esta situación ha provocado una fuerte presión económica, llevando a muchos a reconsiderar dónde y cómo vivir. Sin embargo, frente a estos altos costos, cada vez más personas deciden mudarse a zonas rurales o a municipios más pequeños.

En estos lugares, los precios de la vivienda son considerablemente más bajos, lo que permite adquirir casas más grandes o con mejores condiciones que en las grandes ciudades.

Un ejemplo de esto es Carla, una joven que compartió en YouTube (@Conamorcamino) cómo consiguió comprar su vivienda a un precio mucho más económico que en otras áreas.

"Me encuentro ahora mismo en una aldea de Galicia y acabo de comprarme una casita por 12.000 euros", contaba Carla. La joven mostraba cada rincón de su nuevo hogar.

"Aquí podemos ver el balcón. Esta sería la entrada principal, aunque también tiene otra entrada en el patio", aseguraba. También mostraba su bodega, donde contaba unos siete barriles, una prensa de uva y un antiguo carro.

Asimismo, entre las vigas de madera se encontraban numerosas herramientas. "Ahora vamos a coger las escaleritas y llegamos a la zona del patio. Aquí tenemos un lavadero y esa estancia es la cocina", apuntaba Carla.

La joven continuaba mostrando su vida, poniendo especial atención en el hórreo, esa construcción tradicional levantada sobre pilares para almacenar y secar alimentos.

"Esta es una estancia de almacenaje, no podía faltar un hórreo, me hace mucha ilusión tener uno en mi casita", señalaba. "En la parte superior está destinada a vivienda, ahí encontramos un cuarto de baño bastante bien conservado".

"Dentro tenemos una primera habitación y unos armarios llenos", indicaba. La joven recalcaba cómo toda la vivienda "es historia". "Esta es la segunda habitación, tiene una ventanita que conecta con el salón".

Carla también señalaba que los techos "no están perfectos" y los muebles "son muy antiguos", pero recalcaba que le va a poner "mucho cariño" a la reforma que tiene pensado realizar en la vivienda.

Aunque sin lugar a dudas, lo que más le gusta de su casa es la naturaleza y las vistas: "Son lo mejor de la casita, precioso". Sobre la cocina, reconocía que "tiene mucho trabajo".

"Fijaos que tiene un sistema de cocina un poco más moderno porque también tiene el clásico de las casitas de Galicia y Asturias que no sé cómo funciona", aseguraba.

Con esta experiencia, Carla demuestra la posibilidad de encontrar oportunidades fuera de las grandes ciudades, donde los precios son más accesibles y se puede vivir rodeado de historia, naturaleza y tranquilidad.