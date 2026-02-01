Jorge, camarero español en Noruega: "Se ganan hasta 3.000€ al mes, te pagan las horas extra y la comida"

Las claves nuevo Generado con IA Jorge Saez, camarero español en Oslo, Noruega, gana unos 3.000 euros netos al mes, el triple que en España. En Noruega, los camareros trabajan unas 37,5 horas semanales, reciben pago por horas extra y la comida está incluida en muchos restaurantes. El salario medio en Noruega es uno de los más altos de Europa, alcanzando los 5.027 euros mensuales según datos de 2023. En España, los camareros suelen ganar entre 1.100 y 1.300 euros, con jornadas largas y menos conciliación laboral.

La situación económica de España, aunque la tasa de desempleo ha bajado del 10% y el número de afiliados a la Seguridad ha alcanzado cifras nunca vistas, es precaria principalmente por unos salarios que no se ajustan al aumento generalizado de los precios.

En consecuencia, cada vez más españoles, sobre todo jóvenes, hacen las maletas y se marchan al extranjero para buscar mejores oportunidades laborales. Este es el caso de Jorge Saez, quien trabaja en Oslo (Noruega) como camarero y que utiliza sus redes sociales para contar cómo es la vida en el país nórdico.

"Aquí en Noruega un camarero está ganando unos 3.000 euros netos al mes", desvela Jorge en su perfil de TikTok. Cifra que contrasta con los sueldos de la hostelería en España, más cercanos al Salario Mínimo Interprofesional, que este año 2026 subirá a 1.221 euros brutos mensuales.

Horas extra pagadas

Además, señala que en el país escandinavo "se trabajan unas 37,5 horas semanales, sin contar horas extra que se pagan y en muchos restaurantes como en el mío tienes la comida incluida". Además del salario, buenas condiciones que permiten conciliar la vida personal y profesional

Según Euronews, Noruega tiene uno de los salarios medios más altos de toda Europa. El salario medio del continente es de 3.155 euros, mientras que en el país de origen vikingo llega hasta los 5.027 euros, apunta la estadística de 2023.

Por su parte, según Jorge, en España "un camarero suele ganar entre 1.100 y 1.300 euros con jornadas largas, turnos partidos o 40 horas a la semana o más".

Asimismo, es un oficio que va a contracorriente del resto de la sociedad. Cuando se acerca el fin de semana, la gente libra y abarrota los bares, lo que significa automáticamente más trabajo para los camareros, quienes tienen que renunciar al ocio durante los viernes, sábados y domingos.

El joven concluye con una reflexión que resumen muy bien la situación laboral en España en comparación con los países del centro y norte de Europa. "No es que aquí regalen dinero, es que aquí el tiempo y el trabajo se pagan de la forma correcta".

Noruega cuenta con 5,6 millones de habitantes y, según datos de Statbase, con 2,92 millones de personas empleadas de las que un 22% son trabajadores extranjeros, es decir unas 640.000 personas.