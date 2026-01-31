La megaconstrucción asiática que desafía los límites de los hoteles: 845.000 metros cuadrados y 2.500 habitaciones de lujo

La megaconstrucción china que desafía los límites de los hoteles: 200 metros de altura, 57 pisos y 2.500 habitaciones de lujo

Singapur, uno de los destinos turísticos favoritos de los europeos por su belleza y espectacularidad, guarda en su haber uno de los hoteles más espectaculares del mundo que desafía todos los límites y que, desde luego, no es apto para personas con vértigo.

Siendo uno de los proyectos arquitectónicos más caros y complejos del mundo valorado en 5.700 millones de dólares, la estructura cuenta con la firma de Moshe Safdie.

Ubicado en Marina Bay y desarrollado por Las Vegas Sands, Marina Bay Sands es un titánico proyecto que se erige como una de las megaconstrucciones más revolucionarias del planeta: con 200 metros de altura, tres torres de 57 pisos y una superficie total de 845.000 metros cuadrados coronada por un portaviones inmenso.

Marina Bay Sands posee uno de los hoteles más increíbles del mundo.

Marina Bay Sands: el hotel más increíble del mundo

Las 20 hectáreas del complejo son un recinto de lujo que cualquiera puede visitar. El núcleo del complejo está formado por tres torres hoteleras de 206,9 metros de altura y 57 plantas, destinadas a albergar a los huéspedes en un total de 2.560 habitaciones de lujo con las mejores calidades, condiciones y servicios.

Pero eso no es todo, porque la megaconstrucción es como una pequeña ciudad independiente que cuenta con un centro de convenciones y exposiciones de 120.000 metros cuadrados, un centro comercial, un museo de Arte y Ciencia, dos teatros Arenas, seis restaurantes de cocineros del más alto nivel, dos pabellones flotantes y un casino con 500 mesas y 1.600 máquinas tragamonedas, casi nada.

Y lo mejor, es que las tres torres están conectadas y coronadas por el SkyPark, una espectacular terraza en forma de barco de 12.400 metros cuadrados que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad con una piscina infinita de 150 metros, rodeada por jardines y restaurantes.

Eso sí, cuidado con el precio porque su lujo y su hotel de cinco estrellas se pagan caro: las tarifas por noche, cuando el complejo enciende sus luces y está más espectacular, suelen girar alrededor de los 600 y 700 euros. Pero, claro, los servicios que se ofrecen no se encuentran en otros sitios, y sus vistas tampoco.