Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, informa a los ciudadanos: “Ya no hace falta que un inspector te revise”

Montaje de Emilio Baena con el logo de la Agencia Tributaria.

Las claves nuevo Generado con IA Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, explica que ahora la Agencia Tributaria utiliza inteligencia artificial y Big Data para analizar las declaraciones de la Renta. Cada contribuyente tiene un 'perfil de riesgo' que se actualiza en tiempo real según parámetros como gastos no justificados, movimientos entre cuentas, uso de criptomonedas y patrones anómalos en facturas. Las revisiones manuales han sido sustituidas por algoritmos que operan de forma continua, detectando automáticamente posibles irregularidades. Baena recomienda que la estrategia fiscal sea una prioridad, ya que una inspección puede ser agotadora y planificar correctamente es clave para evitar problemas con Hacienda.

La declaración de la Renta es un trámite al que están abocados un año sí y otro también los españoles que cumplan determinados requisitos. Así lo decía un antiguo lema publicitario: ‘Hacienda somos todos’. Pero nunca llueve a gusto de todos, porque a unos les saldrá a pagar y, a otros, a devolver.

Sea cual sea el resultado de la declaración de la Renta, muchos contribuyentes se olvidan de Hacienda una vez han cumplido el trámite. Sin embargo, el fisco dispone de hasta cuatro años para poder revisar los datos aportados.

Un periodo que arranca el último día del plazo voluntario de la presentación de la declaración (habitualmente el 30 de junio del año siguiente al ejercicio fiscal declarado). Por tanto, para la renta de 2025, presentada este 2026, el plazo de revisión de Hacienda concluye en junio de 2030.

Millones de datos

Emilio Baena trabajó durante más de diez años en Hacienda. Por tanto, conoce de primera mano cuáles son los procedimientos del fisco para reclamar a los contribuyentes por una declaración.

“​Te comparto las señales que, si las haces, 100% te van a investigar”, afirma el extrabajador del ministerio en la red social LinkedIn.

Desde su punto de vista, y durante años, “Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel”. Pero hoy, según explica, “la realidad es otra”. ¿Cuál es esa otra realidad?

Pues que “la Agencia Tributaria usa herramientas de Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día”.

Por tanto, “cada contribuyente, persona o empresa, tiene un ‘perfil de riesgo’, una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según unos parámetros definidos”. ¿Cuáles son esos parámetros? Baena los sintetiza en seis.

El primero de ellos son “los gastos que no encajan con tus ingresos”.​ El segundo, movimientos de dinero entre cuentas sin justificar. Y, el tercero, “operaciones internacionales o uso de criptomonedas”.​

A estos tres hay que añadir otros tres más: Exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos; aparición en registros internacionales de sociedades; e incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.​

“Ya no hace falta que un inspector te revise.​ Lo hace un algoritmo, 24/7”, resume la situación Emilio Baena. “Y la IA no se cansa, no se distrae y no olvida.​ Cada compra, transferencia o inversión alimenta el sistema que decide si mereces una inspección”.

Por tanto, y a su entender, “la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa.​ Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que parecerlo. ​Porque una inspección te agota, te quita tiempo, recursos y el sueño”.