Confirmado por la Seguridad Social: ya es posible solicitar el nuevo permiso retribuido para cuidar de los hijos hasta 8 años

Desde el pasado 1 de enero de 2026, los padres y madres de hijos menores de ocho años ya pueden solicitar el nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de sus hijos menores de 8 años.

Esta ayuda forma parte de una serie de medidas aprobadas por el Gobierno el pasado verano.

Tras meses de expectación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez logró llegar a un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento en una semana, hasta un total de 17, y añadir las dos semanas remuneradas de cuidado.

La medida fue convalidada en septiembre en el Congreso y permite a los padres disfrutar de hasta 19 semanas retribuidas con base reguladora del 100% en permisos de nacimiento, adopción y cuidados.

En el caso de familias monoparentales, los beneficios son aún mayores. El permiso por nacimiento sube a 32 semanas, y el permiso por cuidado de menores de hasta ocho años será de cuatro semanas.

"De forma retroactiva" también podrán usar estas dos semanas aquellas familias cuyos hijos hayan nacido o sido adoptados a partir del 2 de agosto de 2024, fecha en que España debía transponer la directiva europea.

La Seguridad Social ha informado a 365.747 potenciales beneficiarios mediante correos electrónicos y mensajes móviles sobre cómo solicitar estas nuevas semanas de permiso.

Además, se podrán utilizar de manera flexible hasta que el menor cumpla ocho años, permitiendo elegir periodos completos o jornadas parciales según las necesidades de cada familia.

Para pedir el permiso, los interesados podrán hacerlo a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, con una antelación máxima de 15 días.

Asimismo, es necesario avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación para que pueda enviar el certificado con la fecha de inicio y final del descanso.