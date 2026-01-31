Confirmado por la Seguridad Social: ya es posible solicitar el nuevo permiso retribuido para cuidar de los hijos hasta 8 años
El permiso de dos semanas por cuidado aprobado por el Ejecutivo podrá disfrutarse de manera flexible hasta que el menor alcance los ocho años.
Más información: Luis Alberto, albañil hondureño en España: "Trabajo de lunes a sábado y gano 90 € al día, lo más difícil es dejar a la familia"
Las claves
nuevo
Generado con IA
Desde el 1 de enero de 2026, padres y madres pueden solicitar un permiso retribuido de dos semanas para cuidar hijos menores de 8 años.
Este permiso forma parte de medidas aprobadas por el Gobierno que amplían el permiso por nacimiento a 17 semanas y suman dos semanas remuneradas de cuidado.
En familias monoparentales, el permiso por nacimiento se amplía a 32 semanas y el de cuidado de menores a cuatro semanas.
La solicitud puede hacerse de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años, a través del portal de la Seguridad Social y avisando a la empresa con 15 días de antelación.
Desde el pasado 1 de enero de 2026, los padres y madres de hijos menores de ocho años ya pueden solicitar el nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de sus hijos menores de 8 años.
Esta ayuda forma parte de una serie de medidas aprobadas por el Gobierno el pasado verano.
Tras meses de expectación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez logró llegar a un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento en una semana, hasta un total de 17, y añadir las dos semanas remuneradas de cuidado.
La medida fue convalidada en septiembre en el Congreso y permite a los padres disfrutar de hasta 19 semanas retribuidas con base reguladora del 100% en permisos de nacimiento, adopción y cuidados.
En el caso de familias monoparentales, los beneficios son aún mayores. El permiso por nacimiento sube a 32 semanas, y el permiso por cuidado de menores de hasta ocho años será de cuatro semanas.
"De forma retroactiva" también podrán usar estas dos semanas aquellas familias cuyos hijos hayan nacido o sido adoptados a partir del 2 de agosto de 2024, fecha en que España debía transponer la directiva europea.
La Seguridad Social ha informado a 365.747 potenciales beneficiarios mediante correos electrónicos y mensajes móviles sobre cómo solicitar estas nuevas semanas de permiso.
Además, se podrán utilizar de manera flexible hasta que el menor cumpla ocho años, permitiendo elegir periodos completos o jornadas parciales según las necesidades de cada familia.
Para pedir el permiso, los interesados podrán hacerlo a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, con una antelación máxima de 15 días.
Asimismo, es necesario avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación para que pueda enviar el certificado con la fecha de inicio y final del descanso.