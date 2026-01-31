Ni albañil ni electricista, Mario eligió una profesión con la que gana hasta 3.000 euros al mes con sólo 23 años

Las claves nuevo Generado con IA Mario, un joven de 23 años de Moncada i Reixach (Cataluña), trabaja como conductor de autobuses escolares y puede ganar hasta 3.000 euros al mes. Comenzó su carrera como transportista de mercancías, pero decidió cambiar a conducir autobuses escolares por menor estrés y mejores condiciones. La inversión para obtener el carné de conductor fue de 7.500 euros, pero Mario afirma que puede recuperar ese dinero en uno o dos meses de trabajo. Mario destaca que el sector del transporte ofrece muchas oportunidades laborales y que otros oficios técnicos como albañil, electricista o carpintero también tienen alta demanda y buenos salarios.

Precios de la vivienda por las nubes, salarios bajos, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, emancipación tardía... Hay muchos elementos que preocupan a los jóvenes españoles en el contexto actual.

Aunque la situación es difícil para gran parte de los menores de 30 años, hay excepciones que dan un hilo de esperanza a las nuevas generaciones. Este es el caso de Mario, un chico de 23 años que trabaja como conductor de autobuses escolares en Moncada i Reixach (Cataluña) y que puede ganar hasta 3.000 euros al mes.

Su carrera laboral, revela en el podcast Rutas de Éxito, empezó como transportista de mercancías, un sector más difícil porque hay imprevistos constantes y un alto estrés. Por este motivo, dio un giro de 180 grados en su carrera laboral para pasar de transportar cargas pesadas a recoger a niños para llevarlos al colegio.

Hasta 13 horas de trabajo al día

Revela que el carné es muy caro y que él invirtió 7.500 euros, factor que hace que mucha gente se asuste y rechace este tipo de empleo. Sin embargo, él asegura que con los salarios de su oficio "se recupera el dinero el primer o segundo mes de trabajo".

Eso sí, la jornada de Mario es de más de 40 horas a la semana para sacar un extra que le pondría venir muy bien en el futuro. "Con el autocar estoy disponible hasta 12 o 13 horas", más tiempo que cuando su oficina era el camión de mercancías; una actividad, eso sí, más estresante.

Además, destaca que a pesar de que su trabajo ahora es más "cuadriculado", le gusta el trato con la gente. Ahora tiene que hablar con los monitores y ser dulce con los niños en las diferentes rutas que realiza durante la semana en la provincia de Barcelona.

Por otra parte, Mario se muestra crítico con la idea de que los jóvenes no tienen oportunidades labores para prosperar en nuestro país, ya que como conductor o transportistas hay muchas opciones.

Conductor de autobús

Sostiene que el transporte es una buena opción de futuro para los jóvenes y que "el que quiere trabajar, trabaja" porque la demanda de empleo es muy alta. Remarca que sus amigos están todavía estudiando en la universidad y él én cambio ya ha empezado a crear una hucha importante.

Lo mismo ocurre con otras profesiones como la de albañil, electricista, carpintero o mecánico, donde las personas que emprenden y se convierten en trabajadores por cuenta propia, al ser oficios muy técnicos y que no pueden ser reemplazados por la IA, perciben una remuneración realmente elevada en comparación con otros empleos.