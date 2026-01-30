Sube de 16 a 135 la cifra de personas que luchan por un mismo alquiler en España: aumento imparable en 6 años

Las claves nuevo Generado con IA La demanda de alquiler en España ha subido de 16 a 135 personas por vivienda en 6 años, un aumento del 743,75%. El barómetro del Observatorio de Alquiler indica que el número ideal de interesados por vivienda debería estar entre 10 y 15. Barcelona lidera la competencia con 462 personas por cada vivienda en alquiler, seguida de Girona, Baleares y Vizcaya. El precio del alquiler ha aumentado un 22% en dos años, alcanzando los 14,5 euros por metro cuadrado de media.

La demanda de alquiler en España se sitúa en niveles preocupantes. El aumento de la población, sumado a una oferta de vivienda limitada, hace que la competencia por alquilar una casa llegue a extremos sin precedentes.

Según el barómetro de 2025 del Observatorio de Alquiler, que hace referencia al cuarto trimestre de 2025, la demanda para arrendar un inmueble se ha multiplicado en los últimos años. En 2019, 16 personas preguntaban, de media, por una misma casa en alquiler que hubiera salido al mercado en un plazo de 10 días.

En cambio, seis años después, -aún no hay datos de 2026- el número ha subido a 135 personas, que supone un incremento del 743,75%. Efectivamente, por cada vivienda que se ofrece en alquiler en España el promedio es que más de un centenar de candidatos contacten con el propietario en un estrecho margen de tiempo.

La cifra debería ser de un máximo de 15 personas

Según el barómetro, las cifras son especialmente preocupantes porque reflejan de forma cristalina la presión del alquiler en España. En el informe de 2024, un año antes, ya indicaron que "el número de contactos por vivienda en este mismo periodo debería oscilar entre un total de 10 y 15".

En comparación con las estadísticas del mismo informe de hace un año, la cifra ha aumentado en 11 personas, de las 124 personas al terminar 2024 a las 135 actuales.

El caso de Barcelona es el más revelador de todo el país. En esta provincia la cifra ascendió a un total de 462 interesados, siendo un claro ejemplo de la gran saturación en la única autonomía del país declarada como tensionada, hecho que ha desincentivado la puesta en el mercado de inmuebles residenciales, según apunta el estudio.

Provincias con más competencia para alquilar

Barcelona (462 personas)

Girona (140 personas)

Baleares (137 personas)

Vizcaya (134 personas)

Las Palmas (121 personas)

Zaragoza (109 personas)

Tarragona (109 personas)

Valencia (104 personas)

Madrid (103 personas)

Santa Cruz de Tenerife (102 personas)

Esta competencia feroz ha derivado en que la capacidad de reacción y de pronta confirmación de los interesados sea clave para adelantar al resto de contendientes y hacerse con el alquiler, batalla que genera malestar y una gran desesperación entre los candidatos.

En este contexto, hay que destacar también el aumento de los precios del alquiler en los últimos tiempos. Según el portal inmobiliario Idealista, han subido un 22% en los dos últimos años hasta los 14,5 euros por metro cuadrado de media.