Jimmy Hernández, el jubilado de 100 años que conduce y practica paracaidismo: “Trabajé de carpintero hasta los 91 años”

Jimmy Hernández tiene 100 años y no ha permitido que su edad sea un límite para nada en su vida. Todavía conduce y sigue subiendo al techo de su casa para hacer reparaciones sin inmutarse.

Tanto es así que decidió celebrar su cumpleaños número 100 saltando en paracaídas con su hijo y nieto, convirtiendo su sueño en una actividad familiar: "Sabía que si me pasaba algo, sería lo último que haría, pero salió bastante bien", declaró Hernández.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial vive en California, Estados Unidos, y compartió en una entrevista con el medio anglosajón Today cómo consigue llevar una vida activa a sus 100 años.

Trabajo duro, ejercicio y salud

Además de servir en la Armada de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, fue carpintero hasta los 91 años: "Trabajé duro toda mi vida, con mucho esfuerzo y por muchas horas hasta los 91 años".

Gracias a su trabajo como carpintero y con otros empleos a tiempo parcial consiguió mantener a sus doce hijos y destacó que su ética de trabajo y "ayuda del de arriba" le han permitido mantenerse hasta convertirse en centenario.

A pesar de haberse retirado, todavía se dedica a la carpintería en su tiempo libre y aprovecha para hacer reparaciones en la casa que incluyen subir al techo de la misma.

Sobre esto señaló cómicamente que, aunque su familia le ruega que no lo haga, "no puedo mantenerme alejado de la escalera, yo hago mis propias cosas".

Uno de los puntos clave de Hernández para mantenerse saludable es mover el cuerpo para mantener la mente despejada. "Tienes que llevar una vida limpia, no abusar del alcohol, los cigarros o incluso de la comida", señaló el centenario.

En esta línea también señaló que "no puedes sentarte todo el día y ver televisión porque engordas, tienes que hacer ejercicio, no puedes descuidarte".

Según la nieta del centenario, Hernández siempre ha sido una persona muy activa, motivo por el cual se mantiene sano a su edad.

Lo cierto es que la longevidad es algo que corre en la sangre de la familia Hernández. La madre del centenario vivió hasta los 90 años y una de sus tías hasta los 102 años.

Otro de los consejos que desveló Jimmy Hernández es el postre. A sus 100 años disfruta bailar, beber tequila ocasionalmente y el dulce: "Tengo que comer postre, siempre tomamos café y pie, el de manzana y el de durazno son mis favoritos, también alguna dona de vez en cuando".

Además de esto, recalcó que la única forma de vivir es siendo optimista: "Tienes que ser positivo, creo que es la única forma de vivir".

Jimmy Hernández vive felizmente junto a su esposa Dora, de 91 años, con quien lleva casado 57 años y comentó que le encantaría convertir lanzarse en paracaídas en una tradición anual: "Si Dios me mantiene en este mundo, no me importaría saltar todos los años".

Tanto es así que planea repetir esta actividad en su 101 cumpleaños. De esta manera, Hernández es padre de nueve hijas y tres hijos, abuelo de 34 nietos y bisabuelo de 24 bisnietos.

"Ama a la gente, eso es lo que me enseñaron mis padres, a querernos y abrazarnos. Sólo tienes que disfrutar la vida, confiar en todo el mundo y respetar a los demás", concluyó Hernández.