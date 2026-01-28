Ricardo Abellán, electricista, sobre los bajos sueldos en el sector: “Existen más piratas que en ningún otro oficio”

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Abellán, electricista de Albacete, denuncia la escasez de trabajadores y los bajos sueldos en el sector. Muchos electricistas trabajan en negro, lo que genera competencia desleal y dificulta mantener precios justos. El mercado se ve afectado por grandes empresas que ofrecen precios muy bajos, desplazando a los pequeños profesionales. A pesar de la formación disponible, faltan jóvenes interesados en el oficio debido a las condiciones laborales y salariales.

Hay oficios que están viviendo una especie de doble vida: por un lado, faltan trabajadores; por otro, los sueldos no son elevados. Así lo ha denunciado Ricardo Abellán, un electricista de Albacete, en la red social TikTok.

Y todo esto sucede en un momento en el que encontrar un electricista, un fontanero o un albañil es algo así como misión imposible.

“No hay. Todo el mundo que me llama me dice que no encuentra a nadie y yo tengo una lista de espera de varias semanas. A veces, incluso, tengo que decir que no puedo atenderlo”, afirma.

Piratas

Ante esta situación, hay quien puede pensar que ser electricista es sinónimo de empleo seguro y de buen sueldo. “La gente que quiere contratar a un electricista no encuentra a nadie”, se lamenta Ricardo.

¿Un tema de formación? “No, porque creo que hay gente más formada que nunca. Lo que faltan son ganas”, añade.

No es la única circunstancia que ‘engorda’ esta falta de trabajadores en el sector. Abellán añade otra que afecta tanto a las empresas que se dedican a este oficio como a los autónomos: “La cantidad de impuestos que pagan”.

Por si fuera poco, hay muchos electricistas que trabajan en negro, lo que se conoce con el nombre de piratas. “Parece que en electricidad existen más piratas que en ningún otro oficio”, reconoce.

Y la consecuencia es que tiran los precios. “Es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta”, advierte.

Como no hay dos sin tres, hay otro problema según el electricista que afecta a todo el sector. Es el que denomina como “empresas gigantes que entran y se cargan completamente el mercado”. ¿A qué se refiere?

“No voy a decir nombres, pero una tiene nombre de pulpo, por ejemplo. Si tú ofreces un punto de recarga por x euros, resulta que esta empresa ese mismo punto de recarga te lo ofrece por x menos 700 euros”, afirma.

De ahí su incredulidad por esta forma de actuar: “No me puedo explicar cómo pueden dar esos precios pero, claro, ya se han cargado el mercado, te han dejado sin esa cuota de trabajo”.

Como él mismo resume, actualmente el sector está atrapado en una especie de ‘tormenta perfecta’ en la que, por un lado, faltan ganas.

“Por otro lado, es muy difícil crecer tanto por no poder ofrecer sueldos con los que los chavales se vean con ganas de trabajar; además, tenemos la gente que trabaja completamente en B; y, por último, estas macroempresas que se cargan todo. ¿Cómo lo solucionamos? A mí no se me ocurre nada”, concluye resignado.