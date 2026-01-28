El alquiler de vivienda ofrece más rentabilidad que otros productos financieros.

El alquiler de vivienda ofrece más rentabilidad que otros productos financieros. Pixabay

Sociedad

Rentabilidad por encima del 7%: el alquiler supera a las letras del tesoro y los fondos de inversión

Te contamos cuáles son las ciudades donde se saca más partido a tener una vivienda de alquiler.

Más información: Javier Álvarez, asesor fiscal, sobre si Hacienda te puede notificar un domingo: “La sede electrónica no cierra”

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

La rentabilidad media del alquiler en España en 2025 fue del 7,02%, superando a las letras del Tesoro (2,4%) y a los fondos de inversión (4,7%).

Tarragona lidera el ranking de rentabilidad por alquiler con un 8,21%, seguida de Sevilla, Jaén, Huesca, Ávila, Castellón de la Plana y Murcia, todas por encima de la media nacional.

San Sebastián registra la menor rentabilidad por alquiler (3,87%), mientras que otras ciudades como Palma, Cádiz y Pamplona también se sitúan por debajo del 5%.

Las diferencias de rentabilidad entre ciudades se deben a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local.

¿Dónde poner los ahorros? Es la pregunta que se hacen muchas personas con capacidad para guardar algo de dinero. Y las opciones son de lo más variadas: desde las letras del tesoro, pasando por los fondos de inversión, la Bolsa y lo que popularmente se conoce como el ‘ladrillo’.

Si ponemos el foco en las letras del Tesoro, la rentabilidad media durante 2025 fue del 2,4%. Y si nos fijamos en los fondos de inversión, la misma fue del 4,7%, según los datos de Inverco. ¿Y el ‘ladrillo’?

Pues dicha rentabilidad media del alquiler en España fue del 7,02%, según los datos de pisos.com. Se trata de un incremento de más de un punto sobre 2024, cuando fue del 5,89%.

Rentabilidad por ciudades

Si tenemos en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 218.430 euros (2.427 euros/m2), y que la renta media mensual fue de 1.278 euros, el propietario obtuvo un total de 15.346 euros brutos anuales. Es decir, el 7,02% ya reseñado.

“El aumento sostenido de las rentas, especialmente en las grandes ciudades, responde a una combinación de factores como la insuficiencia estructural de oferta, la evolución de las preferencias de los demandantes y la creciente competencia de otros usos alternativos del parque residencial”, afirma Ferran Font, su director de Estudios.

Ranking alquiler pisos.com

Ranking alquiler pisos.com

Hablando de ciudades, la mayor rentabilidad se dio en Tarragona (8,21%). Le siguen Sevilla (7,75%), Jaén (7,35%), Huesca (7,21%), Ávila (7,18%), Castellón de la Plana (7,04%) y Murcia (7,03%), todas ellas por encima de la media. A continuación, Córdoba (6,99%), Barcelona (6,99%) y Segovia (6,99%).

En el otro extremo, la menor rentabilidad tuvo lugar en San Sebastián (3,87%). Le siguen Palma (4,38%), Cádiz (4,58%), Pamplona (4,66%), A Coruña (4,68%), Salamanca (4,75%), Logroño (4,87%), Málaga (4,88%), Bilbao (4,88%) y Santander (4,91%). Madrid se quedó en el 5,61%.

Montaje de Eduardo Garbayo con una pareja negociando con su casera.

“Las diferencias entre capitales de provincia responden a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local”, matiza Font.

Y concluye: “Aquellas capitales con valores de adquisición más contenidos y una demanda estable de alquiler tienden a ofrecer mayores retornos. Mientras que, en los mercados más tensionados, el elevado coste de entrada limita la rentabilidad pese a las altas rentas”.