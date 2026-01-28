Rentabilidad por encima del 7%: el alquiler supera a las letras del tesoro y los fondos de inversión

Las claves nuevo Generado con IA La rentabilidad media del alquiler en España en 2025 fue del 7,02%, superando a las letras del Tesoro (2,4%) y a los fondos de inversión (4,7%). Tarragona lidera el ranking de rentabilidad por alquiler con un 8,21%, seguida de Sevilla, Jaén, Huesca, Ávila, Castellón de la Plana y Murcia, todas por encima de la media nacional. San Sebastián registra la menor rentabilidad por alquiler (3,87%), mientras que otras ciudades como Palma, Cádiz y Pamplona también se sitúan por debajo del 5%. Las diferencias de rentabilidad entre ciudades se deben a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local.

¿Dónde poner los ahorros? Es la pregunta que se hacen muchas personas con capacidad para guardar algo de dinero. Y las opciones son de lo más variadas: desde las letras del tesoro, pasando por los fondos de inversión, la Bolsa y lo que popularmente se conoce como el ‘ladrillo’.

Si ponemos el foco en las letras del Tesoro, la rentabilidad media durante 2025 fue del 2,4%. Y si nos fijamos en los fondos de inversión, la misma fue del 4,7%, según los datos de Inverco. ¿Y el ‘ladrillo’?

Pues dicha rentabilidad media del alquiler en España fue del 7,02%, según los datos de pisos.com. Se trata de un incremento de más de un punto sobre 2024, cuando fue del 5,89%.

Rentabilidad por ciudades

Si tenemos en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 218.430 euros (2.427 euros/m2), y que la renta media mensual fue de 1.278 euros, el propietario obtuvo un total de 15.346 euros brutos anuales. Es decir, el 7,02% ya reseñado.

“El aumento sostenido de las rentas, especialmente en las grandes ciudades, responde a una combinación de factores como la insuficiencia estructural de oferta, la evolución de las preferencias de los demandantes y la creciente competencia de otros usos alternativos del parque residencial”, afirma Ferran Font, su director de Estudios.

Hablando de ciudades, la mayor rentabilidad se dio en Tarragona (8,21%). Le siguen Sevilla (7,75%), Jaén (7,35%), Huesca (7,21%), Ávila (7,18%), Castellón de la Plana (7,04%) y Murcia (7,03%), todas ellas por encima de la media. A continuación, Córdoba (6,99%), Barcelona (6,99%) y Segovia (6,99%).

En el otro extremo, la menor rentabilidad tuvo lugar en San Sebastián (3,87%). Le siguen Palma (4,38%), Cádiz (4,58%), Pamplona (4,66%), A Coruña (4,68%), Salamanca (4,75%), Logroño (4,87%), Málaga (4,88%), Bilbao (4,88%) y Santander (4,91%). Madrid se quedó en el 5,61%.

“Las diferencias entre capitales de provincia responden a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local”, matiza Font.

Y concluye: “Aquellas capitales con valores de adquisición más contenidos y una demanda estable de alquiler tienden a ofrecer mayores retornos. Mientras que, en los mercados más tensionados, el elevado coste de entrada limita la rentabilidad pese a las altas rentas”.