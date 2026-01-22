Ya es oficial: Hacienda aclara el máximo de dinero que puede dar un padre a un hijo sin tener que pagar impuestos

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda establece que las donaciones de padres a hijos superiores a 10.000 euros deben ser declaradas mediante un modelo oficial. Las transferencias que superan los 6.000 euros pueden levantar sospechas y ser revisadas por la Agencia Tributaria, según la Ley 10/2010. Las entidades financieras deben informar a Hacienda sobre movimientos superiores a 3.000 euros y otras transacciones relevantes para prevenir el fraude. No declarar estos movimientos puede considerarse infracción grave, con sanciones mínimas de 600 euros y hasta el 50% del valor transferido.

Los padres están para ayudar a sus hijos. Y lo pueden hacer de mil maneras diferentes. Una de ellas es donándoles un dinero. En este supuesto, se trata de una transmisión gratuita de bienes o derechos. Pero la misma tiene 'letra pequeña'. ¿Cuál es? Pues que hay que tributar por ello, según Hacienda.

Las transferencias entre familiares son bastante comunes: unos padres que ayudan a sus hijos en la compra de una vivienda o un automóvil, por ejemplo. Pero pueden ir todavía más allá. Ahí es donde entra en juego la Agencia Tributaria (AEAT) que no duda en poner elevadas multas si se incumple la ley.

Porque, y esto conviene no olvidarlo, la AEAT tiene como uno de sus objetivos luchar contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueamiento de dinero. ¿Qué dice la norma? Que hay una cantidad a partir de la cual hay que declarar el movimiento mediante un modelo oficial. ¿Qué cantidad? Hablamos de 10.000 euros.

De ahí los controles de los movimientos de dinero que lleva a cabo. Y ahí no discrimina a nadie, englobando tanto a las empresas como a los familiares, incluidos los movimientos antes indicados de padres a hijos. Su fin no es otro que desvelar posibles donaciones encubiertas.

¿Cuándo saltan las alarmas en Hacienda? Cuando la cantidad supera los 6.000 euros. Así queda recogido en la Ley 10/2010, del 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Infracción grave

Más allá de esos 6.000 euros, otro dato que tiene que tener en cuenta el contribuyente es que todas las entidades financieras tienen la obligación de informar a Hacienda de determinados movimientos de los clientes. Es así cuando las operaciones superan los 3.000 euros (tanto depósitos como retiros), o se realizan con billetes de 500 euros, por poner algunos casos.

También se repite la situación en lo referente al cobro de documentos como cheques, letras de cambio o pagarés. Además, deben identificar a todas las personas involucradas en transacciones que superan los 1.000 euros.

Movimientos bajo sospecha que acaban registrándose en una base de datos que servirá para detectar conductas irregulares que sean el germen de posibles infracciones.

Hechas estas aclaraciones, conviene recordar también que las transferencias entre familiares están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por tanto, habrá que pagar el porcentaje que corresponda según el dinero donado. Porcentaje que es diferente en cada comunidad autónoma.

Qué pasa si mi cónyuge recibe una herencia: ¿tengo derecho a sus bienes heredados? Esto dice la ley

Eso sí, si dicha transferencia no supera los 6.000 euros, no ocurrirá nada. Pero, en el caso contrario, acabará llegando a Hacienda que revisará el movimiento.

En el caso de no declarar los medios de pago, la persona podría ser investigada y obligada a pagar una multa. Por tanto, y para evitar la sanción, conviene llevar a cabo el pago del ISD.

Según explica la Agencia Tributaria en su página web, “la falta de declaración de los medios de pago es una infracción grave. La sanción mínima es de 600 euros y el importe máximo podrá ascender hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados y amonestación pública o privada”.

Si llega la multa, el usuario tiene un mes para reclamar y presentar el recurso correspondiente.