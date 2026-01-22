García-Ayllón, ingeniero con más de 20 años de experiencia, sobre las vías de tren en España: "Falta planificación"

Las claves nuevo Generado con IA El accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 43 muertos y ha reabierto el debate sobre el estado de la red ferroviaria española. Salvador García-Ayllón, ingeniero civil, señala la falta de planificación en el mantenimiento y adaptación de las vías tras la liberalización del mercado ferroviario. La entrada de compañías privadas como Ouigo e Iryo ha incrementado el número de trenes en circulación, lo que podría haber acelerado el desgaste de la infraestructura. El sindicato de maquinistas ha convocado huelga para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria tras los recientes accidentes.

España aún sigue consternada tras el grave accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado al menos 43 muertos y muchas dudas sobre el estado de algunos tramos del sistema ferroviario español.

La gran incógnita a día de hoy es determinar qué pasó exactamente en las vías para que el Iryo 6189 descarrilara e impactara con el convoy Alvia que venía de frente, provocando que dos de los vagones del tren operado por Renfe cayeran por un talud de unos cuatro metros de altura.

La voz de los expertos, en especial de los ingenieros, cobra fuerza estos días para descifrar qué ha ocurrido exactamente y cómo se podría evitar. Salvador García-Ayllón, ingeniero civil con más de 20 años de experiencia, pone el foco en la "falta de planificación" tras la liberalización del mercado ferroviario.

Entrada de Ouigo e Iryo en España

El ingeniero lo ha explicado en un reportaje de los servicios informativos de Telecinco, donde ha aclarado que la inversión en la red férrea debe ir en línea al aumento de trenes en el último lustro.

Hasta 2021, Renfe copaba la oferta de trenes de media, larga distancia y alta velocidad. No obstante, con la entrada de Ouigo y de Iryo -compañías privadas de capital extranjero-, los usuarios tienen muchas más opciones para viajar por España.

El efecto directo es que ha aumentado considerablemente el número de trenes en circulación, lo que podría haber provocado un desgaste en la red de ferrocarriles nacional. De hecho, tal y como desvela El Español-Invertia, muchos maquinistas han reducido la velocidad por decisión propia ante el mal estado de las vías.

En este contexto, García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, advierte de que es importante adaptar las vías al incremento de convoyes. "Este mantenimiento tiene que adecuarse al nivel de frecuencias que hay ahora, porque hay un incremento de uso".

Morir de éxito

Además, sin quitarle valor a la liberalización del mercado, destaca que ha habido "una mala digestión de un proceso de liberalización que es bueno, pero que es como morir de éxito", ya que el aumento de la oferta dispara las opciones de los usuarios y reduce los precios.

El sindicato de maquinistas (Semaf), por su parte, ha anunciado la convocatoria de una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).