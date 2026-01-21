Raúl, maquinista, sobre el accidente ferroviario en Adamuz: “Sabía que iba a haber algo detrás muy feo”

Un bombero y miembros de la Guardia Civil junto al tren Alvia de Renfe siniestrado. Reuters

La noche del domingo 18 de enero es una que quedará marcada en la historia de España como uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia del país, con más de 40 muertos y 37 personas ingresadas.

Además de las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas y sus familiares, este accidente, seguido dos días después de un descarrilamiento de un Rodalies en Barcelona que resultó en un muerto; mostró la realidad del sistema ferroviario español.

Así, un maquinista de alta velocidad con el nombre ficticio de Raúl habló en Cope sobre cómo se percibió en el gremio este accidente y, sobre todo, habló sobre el tramo en el cual ocurrió el siniestro.

"Sabíamos que iba a pasar"

A día de hoy los servicios de emergencias siguen en el lugar del siniestro, en Adamuz, Córdoba, despejando la vía y buscando a los desaparecidos.

Raúl comenzó solidarizándose con las víctimas del accidente y con sus compañeros fallecidos: "Me gustaría trasladar mis condolencias a todas las víctimas de Adamuz y a mis compañeros que han perdido la vida".

"¿Cómo estamos? Pues impotentes y consternados; sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos cuándo", confesó el maquinista.

Una de las cuestiones comentadas sobre dicho tramo en la línea Madrid-Andalucía es que había numerosos 'baches' y 'vibraciones' que varios usuarios calificaron como "exageradas".

Sobre esto, Raúl respondió que "lo que percibimos nosotros desde el puesto de conducción, son esas vibraciones y es una realidad que no solo genera incomodidad, sino que nosotros lo interpretamos en el material como una fatiga".

De esta manera, el maquinista explicó que dicha 'fatiga' no sería únicamente en los materiales del tren, sino también en la "infraestructura de la vía".

El maquinista confesó que conoce el tramo del accidente y que, "de hecho, cuando escuché lo del accidente, sabía que iba a haber algo detrás muy feo porque esa vía tenía un talud al lado derecho y la vía estaba elevada en terraplén y había una caída".

A modo de contexto, un talud es una inclinación en la superficie de un muro o terreno para que las tierras se sostengan unas a otras como un muro de contención.

Por otro lado, un terraplén es la tierra que se utiliza para rellenar un terreno para levantar su nivel y hacer una obra.

Así, el maquinista señaló que, cuando la vía estaba recién renovada, pasó por ese tramo hace un año y medio y notó ciertas anomalías viajando como pasajero del tren.

Una gran incógnita que ha surgido a raíz del accidente, está relacionada con las conversaciones del maquinista del tren Iryo siniestrado y el centro de mando de Adif en Atocha, que parecía no ser consciente de que había un tren Alvia en la misma vía.

Raúl explicó que en las imágenes mostradas por el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, se puede apreciar como el tren sí figura, pero que "se ve que estaba pasando los cambios de salida bloqueando un poco ese cantón de salida".

"Lo que dicen los audios, que no sabemos la veracidad que tienen, es que no le viene otro tren, pero eso no quiere decir que no quiere decir que él ya sabía que había pasado uno antes", explicó el maquinista.

Además, señaló que "a esas velocidades" es complicado entender lo que está pasando y que lo que pudo haber ocurrido es que "haya estado detectando la avería (el conductor del Iryo) que provocó el descarrilamiento" y que, en aquellos segundos mirando la pantalla, haya impactado con el Alvia.

Por último, recalcó que "llevamos tiempo avisando que esto repercutiría en algún momento en la calidad del servicio". Sin embargo, Raúl pidió el "apoyo de la ciudadanía", prometiendo que el objetivo de los maquinistas es que "cualquiera que se suba en un tren, pueda seguir haciéndolo".