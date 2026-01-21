Carmen Morera, jubilada con 45 años cotizados: "Me han recortado injustamente la pensión un 18% mes a mes"

Las claves nuevo Generado con IA Carmen Morera, con 45 años cotizados, ha visto recortada su pensión un 18% mensual tras jubilarse de forma anticipada por un despido involuntario. En España, la jubilación completa a los 65 años solo es posible si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses; si no, la edad mínima es de 66 años y 10 meses. Más de 900.000 jubilados con largas carreras laborales sufren penalizaciones en su pensión al retirarse antes de la edad legal, a diferencia de ciertos colectivos como bomberos o mineros. La generación de trabajadores que comenzó a cotizar desde la adolescencia denuncia que su esfuerzo no se ve recompensado frente a profesiones que sí acceden a jubilaciones anticipadas sin penalización.

En España, en 2026, la edad mínima de jubilación, si no se han cotizado 38 años y 3 meses, es de 66 años y 10 meses; fijándose dos meses más tarde que en 2025. En cambio, si se ha alcanzado este periodo de cotización, el retiro es posible a los 65 años.

No obstante, hay pensionistas españoles que han cotizado desde su adolescencia y que, al querer jubilarse de forma anticipada porque ya han trabajado más años de lo estipulado por ley, sufren una sanción en su remuneración.

Este es el caso de Carmen Morera, una mujer de 63 años que ha sufrido una reducción en su pensión a pesar de haber cotizado más años de los exigidos. ¿El motivo? Un despido involuntario le cerró las puertas del mercado laboral, obligándola a jubilarse y a encajar por lo tanto una penalización desde la Seguridad Social.

900.000 jubilados claman contra las penalizaciones

"Me han penalizado y me han recortado injustamente la pensión un 18% mes a mes", revela Carmen en un vídeo de la cuenta de YouTube ASJUBI40, asociación que pretende defender los derechos de trabajadores que han cotizado hasta 40 años de su vida y que se ven abocados a una reducción en su pensión.

Según las cifras de esta agrupación, hay más de 900.000 jubilados españoles con largas carreras de cotización, que han sufrido una reducción en su nómina cuando se han retirado anticipadamente.

Jubilación anticipada

"Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años, penalizada de por vida. Un agravio comparativo con otros colectivos que sí se pueden jubilar a los 60 años con el 100%", protesta.

Hace referencia a ciertas profesiones de riesgo, como bomberos o mineros, que pueden acogerse a una jubilación precoz sin ser castigados con una disminución de la cuantía porque acceden a coeficientes reductores que les permite rebajar su edad mínima de retirada.

Además, señala que su generación empezó a trabajar muy pronto, durante la adolescencia, pero que ese esfuerzo inicial no se ve recompensado actualmente. "No habrá más gente que se jubile a nuestra edad y con tantos años cotizados", advierte.

Planteamiento que se enmarca en un momento histórico en el que los jóvenes empiezan a cotizar más tarde, puesto que se priorizan más los estudios hasta incluso más allá de los 20.

Asimismo, España se encuentra en una encrucijada con respecto a las pensiones, puesto que cada vez se van a jubilar más ciudadanos (generación del baby boom) mientras que la reducción de la natalidad provoca, a su vez, que no se produzca el tan deseado relevo generacional.