🔴 Los Reyes se desplazarán hoy a Córdoba tras el accidente de Adamuz.
🔴 Óscar Puente afirma que hay más de una rotura de carril a lo largo de 300 metros de vía.
Expertos señalan la "soldadura" en el cambio de agujas como causa probable del accidente: "Se hizo manual y no eléctrica"
-
Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz
Emergencias confirma, según informa Efe, que ha aparecido el cuerpo de una víctima al retirar los vagones del Iryo.
-
Los forenses han practicado ya 23 autopsias a víctimas del accidente de tren: hay 5 identificados
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado un total de 23 autopsias. Se espera que la mayoría de las víctimas sean identificadas por huellas dactilares.
Por el momento se han identificado, a través de las huellas dactilares, a cinco de las hasta ahora 40 personas fallecidas. Por otro lado, son 43 las personas cuya desaparición ha sido denunciada, de entre los 527 pasajeros que viajaban en los dos trenes implicados en el accidente.
-
Los técnicos desplegados en el área del accidente ferroviario de Adamuz, que ha provocado al menos 40 muertos, van estrechando el cerco a las causas que lo pudieron provocar.
La teoría en la que coinciden es que pudo haber un "mal embridamiento" de la vía en el cambio de agujas que provocó la salida de los últimos vagones del tren de Iryo.
Es decir, en la "soldadura" que se hace entre un raíl y otro para dar continuidad a la vía y en las garras que los fijan para evitar que se muevan y puedan generar oscilaciones en los trenes.
Una operación que normalmente se hace de manera eléctrica para garantizar que no habrá problemas durante la operación de los trenes.
Sin embargo, en ocasiones se presentan problemas que requieren de soluciones urgentes para evitar problemas en el tráfico ferroviario. Por ello, se recurre a fijaciones o soldaduras manuales en lugar de utilizar métodos más seguros.
-
La investigación apunta a la rotura de la vía, mientras se instala una gran grúa para levantar vagones del Alvia
La investigación por el accidente ferroviario en Adamuz apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser "causa o consecuencia" del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se centran en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén.
Los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, según informó anoche el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es "muy grande".
Puente ha avanzado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es "una especulación, como muchas otras".
-
Renfe cancela los viajes ya comprados hasta el 25 de enero
Varios usuarios confirman a EL ESPAÑOL que Renfe está cancelando los viajes destino Andalucía hasta el 25 de enero.
Está devolviendo el dinero a quienes piden cambio o devolución del importe del billete. La devolución no está siendo automática, por lo que el comprador debe solicitarla para recibir el importa abonado.
-
Actualización de cifras: 40 muertos, 39 ingresados y 13 personas en la UCU
Hay al menos 40 fallecidos y 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con el presidente andaluz, Juanma Moreno. Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.
La cifra de fallecidos no es definitiva porque todavía se trabaja para localizar posibles cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto.
La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.
-
Renfe activa servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, con un tramo en Córdoba en bus
Renfe activará a partir de este martes un Plan Alternativo de Transporte que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.
Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.
La distribución de estos servicios especiales con origen Madrid Puerta de Atocha será a las 7.00 horas, 11.00, 15.00 y 19.00 hasta Sevilla Santa Justa; a las 9.00, las 12.00 y las 17.00 hasta Málaga María Zambrano.
Con destino Madrid Puerta de Atocha, habrá servicios especiales desde Sevilla Santa Justa a las 6.03 horas, las 9.55, las 14.01 y las 18.03, mientras que los procedentes de Málaga María Zambrano partirán a las 7.55, las 11.55 y las 15.55 horas.
En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, mientras que los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera (Málaga), y entre Sevilla y Córdoba no habrá servicios intermedios.
Renfe pondrá a disposición de los viajeros una frecuencia diaria por vía convencional desde Chamartín hacia Sevilla (a las 7 h), a Cádiz (a las 15h) y a Granada y Almería (a las 16.25 h).
Desde Andalucía, esa frecuencia se realizará a las 6.35 h desde Cádiz, a las 8.31 h desde Almería y a las 15 h desde Sevilla.
-
Los Reyes se desplazarán este martes a Córdoba tras el accidente de Adamuz
Los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este martes a Córdoba tras el accidente, según han informado fuentes de Zarzuela.
El Rey se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Asimismo, los Reyes expresaron su pésame a través de las redes sociales.
La tragedia se ha producido coincidiendo con el funeral en Atenas de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía. Los reyes, por tanto, adelantarán su regreso desde Atenas y no participarán en la recepción que está prevista tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi.
-
Marlaska confirma 43 denuncias por desaparición y la localización de tres cadáveres
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que los trabajos para la recuperación e identificación de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) proseguirán a lo largo de toda la noche y el día de hoy mientras que el operativo desplegado estará en activo en la zona "hasta que se recobre la normalidad".
En una entrevista en el informativo RNE, Marlaska ha confirmado que la Guardia Civil cuenta con 43 denuncias por desaparición, hay 40 víctimas mortales localizadas, de las cuales 37 han sido enviadas al Instituto Forense. Allí, los funcionarios han realizado 23 autopsias y han logrado identificar a cinco personas gracias a sus huellas dactilares.
Respecto a los cuerpos que aún faltan por recuperar, el ministro del Interior ha indicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad han "visualizado" tres en el interior del tren Alvia.
En otra entrevista en el informativo de TVE, ha explicado que aquellos cadáveres que por cualquier circunstancia no pudieran ser identificados por las huellas dactilares, "que es lo más rápido", lo serían a través de muestras de ADN recopiladas en las oficinas de la Guardia Civil abiertas en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid.
Preguntado por la duración del operativo desplegado y el reestablecimiento de las vías y comunicaciones entre Madrid y Andalucía, Marlaska ha avanzado que mantendrán a los equipos "hasta que haya una mínima normalidad", si bien ha reconocido que "para las víctimas y las familias nunca va a llegar por desgracia".