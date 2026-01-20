Los técnicos desplegados en el área del accidente ferroviario de Adamuz, que ha provocado al menos 40 muertos, van estrechando el cerco a las causas que lo pudieron provocar.

La teoría en la que coinciden es que pudo haber un "mal embridamiento" de la vía en el cambio de agujas que provocó la salida de los últimos vagones del tren de Iryo.

Es decir, en la "soldadura" que se hace entre un raíl y otro para dar continuidad a la vía y en las garras que los fijan para evitar que se muevan y puedan generar oscilaciones en los trenes.

Una operación que normalmente se hace de manera eléctrica para garantizar que no habrá problemas durante la operación de los trenes.

Sin embargo, en ocasiones se presentan problemas que requieren de soluciones urgentes para evitar problemas en el tráfico ferroviario. Por ello, se recurre a fijaciones o soldaduras manuales en lugar de utilizar métodos más seguros.