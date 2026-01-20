Un casero estafado por su inquilina: “Denuncié hace 10 años, la justicia no ha hecho nada y vendí el piso”

imagen de la denuncia puesta en el cuartel de la Guardia Civil.

Las claves nuevo Generado con IA El precio del alquiler en España ha subido un 8,5% interanual en 2025, alcanzando una media de 14,7 euros por metro cuadrado. Un propietario de Pinto (Madrid) denunció hace 10 años a su inquilina por impago de rentas y afirma que la justicia no ha resuelto su caso. La inquilina entregó una dirección falsa y tras abandonar el piso, fue localizada ocupando ilegalmente otra vivienda cercana durante un año. El casero, cansado de la falta de respuesta judicial y la situación de impagos, decidió finalmente vender su vivienda.

El precio del alquiler sigue con su particular cuesta arriba. Así, y según los últimos datos de Idealista, de media en España ha subido un 8,5% interanual durante 2025. De esta manera, el precio medio es de 14,7 euros el metro cuadrado.

Varias son las causas que están inflando los precios. Por un lado, la elevada demanda; por otro, la escasez de oferta. Una oferta que va menguando, entre otras razones, porque han desaparecido miles de viviendas del mercado.

Una de esas viviendas ‘desaparecidas’ es la de un vecino de Pinto (Madrid), que prefiere mantenerse en el anonimato, y que se encontró con que su inquilina no le pagaba las rentas acordadas: “Denuncié hace 10 años, la justicia no ha hecho nada y vendí el piso”.

Dirección falsa

Los hechos se remontan a abril de 2015, ya hace más de diez años, tal y como aparece en la denuncia (ver foto). Ese día, el casero acudió al cuartel de la Guardia Civil a ponerla.

En la misma, aportó el contrato correspondiente con la inquilina, llamada Wendy Elizabeth, así como su número de teléfono, su cuenta corriente y los mensajes por whatsapp entre ambos.

También la dirección del domicilio en el que por aquel entonces residía la que había sido su inquilina. “Me dijo que tenía problemas personales y que tenía que dejar la vivienda pero que las facturas pendientes me las pagaría”, afirma el denunciante.

Y continúa: “El día que me dio las llaves me dio también 500 euros y me dijo que el resto, algo más de 1.000 euros, los pagaría en 15 días. Pero ya no me cogió el teléfono ni por supuesto hizo el ingreso”.

Además, la inquilina le facilitó una dirección falsa, supuestamente de un hermano con el que se había ido a vivir. Allí no la conocían de nada cuando el arrendador se personó en la misma.

Un día se la encontró por la calle y la siguió hasta el domicilio donde sí se había ido y que fue el que puso en la posterior denuncia.

Más tarde, la vio más a menudo, ya que entró de okupa a una casa a escasos 100 metros de la suya. Allí estuvo alrededor de un año hasta que la echaron. Los propietarios acabaron por derribarla y ahora es un solar.

“Han pasado 10 años desde entonces y nada ha cambiado porque la justicia no ha hecho nada. Además, un día vi carteles de ‘Stop Desahucios’ para que no la echaran de okupa. Así es este país que defiende a quien no paga y okupa viviendas. Y luego quieren que haya más vivienda de alquiler. La mía que no la busquen porque la vendí”, concluye.