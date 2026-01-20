¿Por qué ayudan los que ayudan? La utopía de Fundación ”la Caixa” para mejorar la vida de las personas

La Fundación ”la Caixa” lleva más de 120 años trabajando junto a entidades sociales para combatir la pobreza, impulsar la salud y promover la cultura.

Las claves nuevo Generado con IA La campaña 'Utopía' de Fundación ”la Caixa” rinde homenaje a quienes trabajan para mejorar la vida de las personas más necesitadas. Fundación ”la Caixa” lleva más de 120 años impulsando programas sociales como CaixaProinfancia, Incorpora, Personas Mayores y Enfermos Avanzados. Cada año, la entidad apoya a más de 65.000 niños en situación vulnerable, facilita la inserción laboral de 42.000 personas y promueve el envejecimiento saludable de más de 540.000 mayores. Desde 2015, la Fundación ha impulsado más de 800 proyectos de investigación biomédica y apoyado a 1.800 investigadores, apostando por la innovación y el progreso social.

Hay personas que cada día hacen realidad lo que otros consideran imposible. Son los voluntarios, trabajadores sociales, docentes, médicos, psicólogos, investigadores y un largo etcétera de profesionales que acompañan, escuchan y crean oportunidades allí donde no las hay.

A ellos rinde homenaje Utopía, la nueva campaña de la Fundación ”la Caixa”, que nos invita a poner en valor la labor de quienes trabajan día a día en favor de las personas que más lo necesitan.

La implicación de la ciudadanía, junto a otros actores y entidades sociales, permite transformar la situación vital de miles de personas y así, ante los grandes retos de la sociedad, son las personas las que convierten una utopía en realidad.

Un legado con más de 120 años de historia

El mensaje que vertebra esta nueva campaña no es nuevo, sino que acompaña a la Fundación ”la Caixa” desde hace más de 120 años. La misión de la entidad fundada por Francesc Moragas, basada en la perseverancia y la convicción de que el progreso social es posible, sigue intacta y vigente.

Para ello, la entidad ha estado acompañada por otras instituciones y organizaciones con las que colabora a través de sus programas clave: CaixaProinfancia, Incorpora, Enfermos Avanzados, Convocatorias, Personas Mayores e Investigación y Becas.

Cada año, CaixaProinfancia acompaña a más de 65.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias mediante apoyo socioeducativo. En este programa participa, por ejemplo, la Fundació Maria Raventós, que proporciona atención a la primera infancia en contextos vulnerables.

El programa Incorpora, por otro lado, ha impulsado este año la inserción laboral de 42.000 personas en riesgo de exclusión social, como los jóvenes a los que acompaña Casal dels infants.

Además, más de 540.000 personas mayores han participado en actividades del programa Personas Mayores de Fundación ”la Caixa” que promueven un envejecimiento saludable y con propósito, mientras que el programa de Enfermos Avanzados -como el que lleva a cabo el Hospital del Mar, en Barcelona- acompaña anualmente a más de 36.000 personas y a más de 41.000 familiares.

Programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas en el Hospital del Mar.

A ello se suman más de 23.500 iniciativas sociales impulsadas en los últimos 25 años a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, que han permitido sostener proyectos como el comedor social de la Parròquia de Santa Anna en Barcelona o el apoyo a personas con discapacidad en la Fundació Aspace Catalunya.

La Fundación ”la Caixa” también ha demostrado una firme apuesta por la investigación y la salud y, desde 2015, ha impulsado más de 800 proyectos de investigación e innovación biomédica y ha apoyado a más de 1.800 investigadores.

Algunos de estos proyectos destacan por su lado más humano, como el del IBEC (Instituto de Bioingeniería de Cataluña), que trabaja en la creación de pequeñas médulas espinales humanas en 3D para estudiar en profundidad las lesiones medulares y acelerar el desarrollo de terapias más eficaces.

O la iniciativa ABLE Human Motion, una compañía que busca transformar la vida e independencia de personas con una lesión medular fabricando exoesqueletos robóticos más ligeros y accesibles.

Creer para transformar el mundo

Utopía pone voz y rostros a quienes construyen cada día un mundo mejor, pero no es solo un homenaje. También es una invitación a mirar de cerca los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo, para comprender que el cambio se alcanza con la constancia y el compromiso diario.

Acompañar, creer y estar también son formas de transformar el mundo y, más de un siglo después, este propósito sigue marcando el rumbo de la Fundación ”la Caixa” y de quienes colaboran con su labor social. Se demuestra así que, cuando una utopía es compartida, se convierte en una realidad posible.

