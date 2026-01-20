Un albañil migrante cuenta lo que gana por 8 horas en la obra: "En España 1.300 euros y en Bolivia 400 euros"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave falta de mano de obra, necesitando 700.000 trabajadores según la CNC. Un albañil migrante boliviano afirma ganar en España unos 1.300 euros al mes por ocho horas diarias, frente a los 400 euros que recibía en Bolivia. El salario de un peón de la construcción en España ronda los 1.200-1.300 euros, pudiendo superar los 1.500 euros en cargos superiores o regiones como Madrid y Cataluña. A pesar de la entrada de migrantes al sector, la cantidad de trabajadores sigue siendo insuficiente y la mayoría de plantilla supera los 45 años.

El sector de la construcción en España tiene un grave problema. Y ese no es otro que la falta de mano de obra. Además, de cara al futuro, la situación puede complicarse todavía más ya que los jóvenes no ven atractiva la profesión.

Para calibrar la dimensión del problema, nada mejor que acudir a los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC): se necesitan 700.000 trabajadores. De ahí que inmigrantes procedentes de otros países sean parte de la solución y ocupen estos puestos de albañil.

Uno de ellos fue entrevistado por Adrián G. Martín en su canal de TikTok sobre emprendedores y para emprendedores. Y fue directo en su pregunta: ¿Cuánto gana un albañil en España? La respuesta del albañil boliviano fue: “Unos 1.300 euros”.

Tres veces más

¿Son o no atractivos los salarios en la construcción para que haya necesidad de tanta mano de obra? Para responder a la cuestión, miremos la estadística: el salario medio de un peón, sin especialización, está en unos 1.200 euros brutos mensuales.

Eso sí, dependiendo del convenio de la empresa, esa cantidad puede superar los 1.300 euros. Aunque, en esta ocasión, entran en juego una serie de complementos como pueden ser la peligrosidad o la antigüedad.

Si subimos de categoría, y ponemos el foco en los oficiales de primera, esa cantidad puede superar los 1.500 euros mensuales. Y otro dato que conviene reseñar es que, dependiendo de dónde se trabaje, las cifras pueden engordar.

Es el caso de Madrid, Cataluña o País Vasco, donde los salarios pueden estar por encima de los números antes indicados.

Con todo, y según el convenio, el salario base anual del peón de albañil está en 18.457 euros. Cantidad que se reparte en 14 pagas (alrededor de 1.300 euros mensuales). Si hablamos de 12 pagas, esa cifra llega a 1.500 euros mensuales.

Adrián G. Martín vuelve a preguntar al albañil de Bolivia cuánto ganaba en su país de origen, haciendo la conversión a euros. Respuesta: “Unos 400 euros”. Por lo tanto, tres veces menos.

Ante tan abismal diferencia de salario, el influencer no duda en preguntarle sobre el número de horas que echaba tanto en Bolivia como en España. A lo que el albañil señala que “las mismas, ocho horas”.

Pese a la entrada de migrantes, su cantidad sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del sector de la construcción.

Un problema que podría agravarse con el paso de los años si tenemos en cuenta que el 65% de las plantillas actuales tienen más de 45 años.