Hacienda avisa: esta es la cantidad máxima de efectivo que puedes llevar en el bolsillo sin infringir ninguna norma

Las claves nuevo Generado con IA En España no existe un límite para llevar dinero en efectivo por la calle, pero Hacienda exige declarar cantidades elevadas. Dentro del país, solo es obligatorio informar a Hacienda si se transportan 100.000 euros o más en efectivo, usando el modelo S1. Al cruzar la frontera, el límite baja a 10.000 euros; superar esa cantidad requiere declaración previa, independientemente del medio de transporte. En pagos a negocios o profesionales, no se pueden abonar más de 1.000 euros en efectivo; para importes superiores es necesario usar métodos registrados.

Aunque cada vez pagamos más con tarjeta o directamente con el móvil, todavía son muchas las personas que prefieren usar dinero en efectivo para comprar, viajar o simplemente para tenerlo por si acaso.

Sin embargo, la falta de costumbre hace que surjan dudas tan comunes como si existe un límite legal de efectivo que se pueda llevar y, si lo hay, qué pasa si se supera.

Pero, lo primero que hay que tener claro es que en España no hay un límite que impida llevar dinero en efectivo por la calle. Y es que nadie te va a multar por llevar billetes en la cartera, ya sean de 20, 200 o 500 euros.

Ahora bien, cuando el dinero que se mueve es elevado, Hacienda exige informar para controlar posibles casos de fraude.

Dentro del país, se pueden llevar hasta 99.999 euros euros sin necesidad de declararlos. Y es que a partir de 100.000 euros sí es obligatorio avisar a través del modelo S1, un documento que notifica a la Agencia Tributaria el traslado de ese dinero. Su uso es gratuito, pero debe rellenarse antes de realizar el movimiento de efectivo.

La idea es que el Estado sepa de dónde sale el dinero y hacia dónde va, evitando posibles fraudes o movimientos sospechosos de dinero.

Sin embargo, las obligaciones cambian cuando se cruza la frontera. Y es que para entrar o salir de España con 10.000 euros o más en efectivo también obliga a presentar el mismo formulario.

Da igual si se va en avión, coche, barco o tren, Hacienda considera como "país tercero" incluso a muchos países europeos, por lo que este control afecta también a viajes dentro del espacio Schengen.

Si no se cumple la norma, las autoridades pueden retener el dinero y, además, imponer multas que pueden alcanzar hasta el 50% de la cantidad no declarada.

En los casos más graves se puede abrir incluso una investigación para aclarar el origen de los fondos.

A estas reglas se suman otras restricciones como por ejemplo, cuando interviene un negocio o un profesional en una transacción, ya que en estos casos no se pueden pagar más de 1.000 euros en billetes.

Si la compra supera esa cifra, hay que usar tarjeta, transferencia o cualquier medio que quede registrado.

Y es que no es que llevar efectivo sea ilegal, sino que a partir de ciertos importes hay que avisar a Hacienda para garantizar la transparencia y frenar actividades delictivas sin impedir el uso del efectivo en el día a día.