Ni sus 6300 millones en taquilla pueden salvarla: La saga 'Avatar' puede cancelarse y hasta James Cameron lo confirma

Ninguna saga tiene garantizado su futuro en Hollywood, ni siquiera 'Avatar'. Pese a que la ambiciosa y exitosa saga de ciencia ficción de James Cameron apila ya más de 6300 millones de dólares en la taquilla mundial, con la primera película liderando las listas históricas de recaudación con 2923 millones en cines, el universo de Pandora puede llegar a su fin pronto debido a la recaudación de 'Avatar: Fuego y ceniza', que aun siendo muy elevada puede no ser suficiente.

El propio James Cameron ha confirmado en varias ocasiones que el final de la historia puede quedarse fuera de la pantalla grande, aunque el creativo tiene un plan muy claro para finalizar su historia aun fuera del formato cinematográfico si se ve obligado a ello.

La saga 'Avatar' está en peligro

Antes del estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', Cameron empezó a advertir al público de la posible cancelación de la saga si la recaudación de esta tercera entrega no cumplía con los estándares esperados por la directiva de Disney.

Y aun recaudando prácticamente 1200 millones de dólares en apenas dos semanas, parece que desde Disney aún ponen en duda la continuación de esta aventura fantástica protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, y eso significa que tanto 'Avatar 4' como 'Avatar 5' pueden quedar descartadas.

'Avatar: Fuego y ceniza' no garantiza el estreno de las demás secuelas.

"La gran pregunta es: ¿ganaremos dinero con 'Avatar 3'? O sea, ganaremos algo de dinero. Pero la pregunta es, ¿qué margen de beneficio, si lo hay, hay, y qué incentivo supone eso para continuar en este universo?", comentaba James Cameron en una entrevista para The Town.

"Quizás esperemos un tiempo hasta que encontremos la manera de reducir los costes, porque los costes de producción se han disparado en los últimos años, especialmente en efectos visuales. Todo ha subido muchísimo, y está empezando a afectar el tipo de películas que me gusta hacer."

¿Se quedará entonces el final colgado? En absoluto, porque James Cameron tiene un plan preparado para desvelar al mundo qué ocurre al final de la historia de los Sully, aunque puede no ser del gusto de todos: la idea del cineasta es realizar una rueda de prensa para explicar cómo quería terminar la saga de 'Avatar' en caso de que Disney le cierre el grifo, lo que resulta un poco extraño, pero a la vez necesario, puesto que la obra del responsable de 'Titanic' es uno de los mayores fenómenos culturales de los últimos tiempos.

Aunque Hollywood ahora mismo viva de secuelas, remakes y explotación de sagas y franquicias, ninguna producción o autor tiene asegurado un futuro en la industria.

No obstante, si la cancelación de 'Avatar' se produce habrá un potente terremoto en el sector cinematográfico, porque hablamos de la trilogía más taquillera de la historia y del relato de ciencia ficción más exitoso en cartelera.

Veremos cómo finalizar el recorrido comercial de 'Avatar: Fuego y ceniza' y si logra acercarse a la recaudación de sus predecesoras -aunque por ahora está lejos de los 2000 millones-.