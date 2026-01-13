Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "En los próximos tres meses nadie podrá permitirse una vivienda"

Las claves nuevo Generado con IA El analista inmobiliario Sergio Gutiérrez advierte que en los próximos tres meses será prácticamente imposible para la mayoría acceder a una vivienda en España. La falta de oferta, la inseguridad jurídica y el miedo de los propietarios están tensionando el mercado, provocando subidas de precios y menos viviendas disponibles. La escasez de vivienda afecta tanto a compradores como a inquilinos y agentes inmobiliarios, generando una competencia feroz y dificultando el acceso a la vivienda. Se prevé que en 2026 el acceso a la vivienda sea aún más complicado, con precios altos y una crisis estructural que afecta a toda la sociedad.

El mercado inmobiliario en España sigue dando mucho que hablar, principalmente por el hecho de que es muy difícil para muchos ciudadanos poder acceder a una vivienda, especialmente en el caso de los más jóvenes.

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en el mercado inmobiliario, y no solo por la tendencia al alza de los precios, sino por el momento en el que la vivienda comenzó a desaparecer.

La falta de oferta, sumada al miedo y la inseguridad jurídica de los propietarios, ha hecho que el mercado esté cada vez más tensionado. Las perspectivas para 2026 no son demasiado positivas, tal y como advierte el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez (@sergioexcellencecircle en TikTok).

El experto explica que la situación será compleja en los próximos meses, hasta el punto de que "en los próximos tres meses, nadie podrá permitirse una vivienda", unas declaraciones que no son demasiado esperanzadoras.

La crisis del mercado inmobiliario

Durante el pasado año se hizo evidente una realidad que es preocupante y que necesita de una solución, que es el hecho de que no existen viviendas para todos. Esta escasez ha tenido consecuencias directas.

Ha ocasionado menos viviendas disponibles en alquiler y en venta, una mayor competencia entre compradores e inquilinos y una subida continua de los precios. El resultado ha sido el de un mercado tensionado que dificulta el acceso para muchas personas a una nueva vivienda.

Los inquilinos son uno de los colectivos más afectados por la situación actual, siendo imposible para muchos de ellos acceder a una vivienda, y quienes lo hacen, deben pagar precios mucho más altos que hace unos años. Además, la oferta es cada vez más reducida.

Todo ello ha llevado a que el alquiler sea una carrera de obstáculos en la que la demanda supera de una forma amplia a la oferta disponible, tal y como recuerda Sergio Gutiérrez.

El analista inmobiliario también explica que los propietarios deciden vender por miedo, ya que el marco normativo y la inseguridad jurídica existente han llevado a que muchos prefieran vender sus viviendas en lugar de continuar alquilando. Por si fuese poco, existe un creciente temor por la inquiocupación.

Sergio Gutiérrez explica que la narrativa antiinversión ha tenido varias consecuencias directas, provocando una menor inversión en vivienda y paralización de nuevos proyectos, además de una falta de creación de oferta. El problema es que, sin inversión, no se construyen ni rehabilitan viviendas, y el problema se cronifica.

La realidad actual lleva a compradores desbordados por los precios, con personas que buscan vivienda para vivir y se encuentran con precios disparados, una competencia feroz y decisiones cada vez más complicadas. Por lo tanto, comprar una vivienda ha pasado a ser un privilegio al alcance de menos personas.

Falta de vivienda en el mercado

En su publicación, Sergio Gutiérrez explica que el problema de escasez en el mercado afecta de forma directa a los agentes inmobiliarios, que también sufren esta situación. De esta manera, tienen dificultad para captar viviendas, lo que incrementa la competencia entre agencias.

En este caso, no se trata de un problema de intermediación, sino que todo tiene que ver con la ausencia de vivienda disponible para ofrecer en el mercado. La situación es preocupante, más aún cuando las políticas están alejadas de la realidad.

El experto se queja de que desde las administraciones se impulsan ideales que son poco realistas con la situación actual, y que no se consigue atacar el problema estructural de oferta, por lo que el resultado es una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes.

Todo lo que ha sucedido en 2025 tendrá sus consecuencias en 2026, donde habrá menos vivienda disponible, precios más altos y un acceso aún más limitado. Lo más preocupante es que no se trata de una crisis puntual, sino que es un problema estructural que continuará afectando a toda la sociedad.

El analista inmobiliario lanza una pregunta inevitable: "Si toda la sociedad pierde, ¿quién está especulando realmente con la vivienda?", pues nos encontramos en una situación en la que los inquilinos no pueden alquilar, los compradores no pueden comprar, los propietarios se retiran, los inversores no construyen y los profesionales no tienen producto.

A pesar de que el panorama pueda no parecer demasiado positivo, Sergio Gutiérrez insiste en la necesidad de seguir luchando, aunque no será fácil. En cualquier caso, aunque no sabe cuándo sucederá, está seguro de que la salida llegará.

🚨 De la escasez en 2025 a la inaccesibilidad en 2026 No hay viviendas, los precios se disparan y nadie gana ❌ Inquilinos fuera, propietarios asustados, inversores parados y compradores sin opciones. Si todos pierden… ¿quién es realmente el especulador? ¿Crees que 2026 puede mejorar o será aún peor?

En conclusión, el acceso a la vivienda en 2026 será más difícil que nunca, todo ello como consecuencia directa de un 2025 marcado por la escasez y las decisiones equivocadas. Sin embargo, reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo.

Las palabras de Sergio Gutiérrez se suman a las de otros muchos expertos y entidades financieras que confirman que los precios de la vivienda seguirán subiendo en España durante este año, aunque lo hará a un ritmo más moderado que en años anteriores.

La alta demanda, la escasez de oferta y la falta de obra nueva harán que el mercado se mantenga tensionado. Se espera, por lo tanto, que tanto la compraventa como los alquileres sigan al alza, con aumentos significativos, si bien el encarecimiento de las hipotecas y la inflación pueden moderar el crecimiento.

En cualquier caso, serán el paso de los meses los que determinen la evolución de un mercado inmobiliario que seguirá estando a corto plazo en una situación complicada.