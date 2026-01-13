Confirmado por la Seguridad Social: cheque de 1.000 euros para las familias que tengan un hijo y cumplan estos requisitos

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social ofrece una ayuda de 1.000 euros en pago único a familias con pocos recursos que hayan tenido o adoptado un hijo desde el 16 de noviembre de 2007. La prestación está destinada a familias numerosas, monoparentales o en las que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65%. El límite de ingresos familiares para recibir la ayuda varía según el número de hijos, empezando en 14.952 euros anuales para familias con un hijo. La solicitud puede presentarse hasta cinco años después del nacimiento o adopción, presentando documentación como DNI, libro de familia y justificantes de ingresos.

La Seguridad Social pone a disposición de las familias españolas, con pocos recursos y que hayan tenido un hijo o hayan adoptado a partir del 16 de noviembre de 2007, una ayuda de 1.000 euros, que se ejecuta en un pago único.

En un contexto de reducción de la natalidad en España, en parte propiciado por una situación salarial y laboral precaria que frena la extensión de las familias, el Gobierno apuesta por un sostén económico que fomente el número de nacimientos.

De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 hubo 318.005 nacimientos, un 0,8% menos con respecto al año anterior. Además, desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido un 25,6%.

Requisitos

Esta prestación no es universal, ya que se dirige únicamente a las familias que cumplan unos requisitos concretos. En primer lugar, además de residir legalmente en España, ser familia numerosa, monoparental o que alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65%.

En segundo lugar, ninguno de los progenitores debe recibir subvenciones similares de mutualidades o de otro organismo público de servicios sociales.

En cuanto al umbral de ingresos del núcleo familiar para percibir la cuantía, varía en función de los hijos a cargo. Con uno, el límite asciende a 14.952 euros anuales; con dos, a 17.194,8 euros; con tres, a 19.437,6 euros; con cuatro a 21.680,4 euros y con cinco el límite sube hasta los 23.932,2 euros.

En el caso de que la remuneración anual supere los límites fijados por la Seguridad Social, si se excede en menos de 1.000 euros, se optará a una cuantía menor. Es decir, si por ejemplo una familia monoparental con un hijo a cargo tiene unos ingresos de 15.452 euros al año, cobrará un cheque de 500 euros por tener un hijo si cumple también con el resto de condiciones.

¿Cómo se solicita?

Para realizar la gestión para ser beneficiario del cheque, el solicitante debe presentar el documento de identidad, el libro de familia o certificados de nacimiento o adopción del hijo, justificantes de ingresos del hogar y, en el caso de que sea necesario, el título de familia numerosa o certificado de discapacidad.

El margen de tiempo para realizar el trámite es de cinco años desde el día siguiente del nacimiento o adopción, por lo que existe un espacio de tiempo amplio para presentar los documentos requeridos.