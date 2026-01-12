Soy experto inmobiliario y esto va a pasar con la medida de Sánchez de desgravar el 100% del alquiler: “Será ineficaz”

Pedro Sánchez anunciando nuevas medidas relativas al alquiler en el barrio de Campamento (Madrid). Alberto Ortega / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone bonificar el 100% del IRPF a propietarios que renueven contratos de alquiler sin subir la renta. Expertos inmobiliarios consideran que la medida será ineficaz si no se resuelve la inseguridad jurídica para los arrendadores. Alertan que la propuesta puede agravar la escasez de viviendas en alquiler y no reducirá los precios sin aumentar la oferta. La limitación de rentas en alquileres por habitaciones podría hacer inviable este modelo y perjudicar a jóvenes y trabajadores con menor capacidad económica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en un próximo real decreto-ley se va a aprobar desgravación fiscal para los caseros que no suban la renta. Medida que, en la actualidad, afectaría a aquellos contratos que se firmaron durante la COVID.

En concreto, hablamos de 1,6 millones de inquilinos que van a ver cómo este año tienen que renovar dichos contratos. Y, en su mente, está la posibilidad de tener que pagar bastante más si quieren seguir en el mismo domicilio, o tener que buscar otra opción.

La propuesta presentada por Pedro Sánchez consiste en bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que renueven esos contratos sin subir el precio. “Ninguna medida fiscal será eficaz mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador”, afirma José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Agravar la escasez de vivienda

Según Alfaro, las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno “no atacan el problema real del mercado del alquiler y pueden agravar aún más la escasez de vivienda disponible”.

Eso sí, indica que elevar la reducción del IRPF del 50% actual al 100% “va en la buena dirección”. Eso sí, no será determinante ni tendrá efecto “si no se prioriza dotar a los propietarios de seguridad jurídica para aumentar la oferta y se vincula únicamente a congelar las rentas al margen del mercado”.

Porque, a su entender, ninguna medida fiscal será eficaz “mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador, ya que es el principal motivo de la reducción de la oferta”.

En este contexto, explica que “la imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno para que miles de propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler”.

Fruto de esta situación, y debido a la falta de seguridad jurídica, “no habrá oferta, y sin oferta no bajarán los precios”.

Y es que, desde su punto de vista, “las políticas que se centran exclusivamente en limitar rentas o condicionar fiscalmente al propietario no solo no resuelven el problema, sino que tienden a retraer aún más la oferta de vivienda en alquiler”.

Alquiler de temporada

Otra de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en materia de vivienda tiene que ver con los alquileres de temporada y por habitaciones. En este último caso, la renta total del conjunto de habitaciones no deberá superar la renta del contrato de la vivienda completa.

“La exigencia de que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de la vivienda completa carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica”, afirma Alfaro.

Y añade que el resultado “será la desaparición del alquiler por habitaciones, dejando fuera del mercado a miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores que no pueden asumir el coste de una vivienda completa”.

Por último, y a modo de conclusión, indica que estas medidas son socialmente regresivas. “Ponen freno a alternativas habitacionales reales para quienes tienen menor capacidad económica, sin crear soluciones nuevas a corto plazo”, concluye.