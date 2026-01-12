Carlos, dueño de una granja de avicultura selecta: “Nuestros pollos viven más de 140 días y solo comen estos 3 cereales”
En 2009 Carlos y su socio Mario crearon la granja 'El Romeral' para recuperar la tradición de criar y vender pollos de corral de alta calidad.
Más información: Alberto (35), agricultor: "Para producir 20 litros de aceite de oliva al año necesitas 15 olivos como mínimo"
Cría en libertad, con calma y respeto
Las claves
nuevo
Generado con IA
Carlos Porta y Mario Azón recuperaron la avicultura tradicional en Poleñino con la granja 'El Romeral', criando pollos de corral de calidad.
Los pollos, de raza tradicional de crecimiento lento, viven más de 140 días en libertad, alimentándose con trigo, maíz y cebada cultivados en la propia granja.
La alimentación se complementa con frutas y verduras frescas del huerto, sin uso de medicamentos, lo que aporta más sabor y calidad a la carne.
Su marca 'Carnes del Corral' comercializa capón, pollo de corral y otras aves, destacando por una crianza respetuosa y productos naturales.
Carlos define su avicultura como selecta, y tiene derecho para hacerlo. "Dejamos que las aves crezcan en libertad hasta que alcanzan su tamaño y peso de manera natural para conseguir una carne rica, sana y saludable. Por eso todas nuestras aves tienen una edad", subraya.
Otra de las claves de la calidad de sus pollos es la alimentación natural. Utilizan un pienso a base de cereales que contiene trigo, maíz y cebada principalmente. Durante todo el proceso de crianza no les dan medicamentos, pero sí un pienso de iniciación con más proteínas.
"Para ser un buen avicultor hay que ser buen agricultor porque nuestras aves son lo que comen", destaca Carlos. Y es que cultivan sus propios cereales en el campo y los procesan en un pequeño molino.
A partir de cierta edad, los pollos reciben fruta y verdura fresca como melocotón, melón, sandía, tomate, lechuga, proveniente en parte de un huerto propio. Esto aporta a los pollos vitaminas y nutrientes esenciales que elevan la calidad del producto final.
Carlos y Mario crearon la marca 'Carnes del Corral' para comercializar sus productos. Aunque empezaron solo con el pollo de corral, han crecido tanto que ahora crian perdices, codornices, pulardas, gallinas de Guinea, gallos, ocas, patos, faisanes y pichones.
Su producto estrella es el capón de 140 días de vida. Un pollo que cuando alcanza los 30 días de vida se castra quirúrgicamente y posteriormente se cría en su granja 'El Romeral' en libertad. Esto provoca engrasamiento natural del animal, lo que hace que la carne sea suave y firme.
En redes sociales acumulan casi 33 mil seguidores, lo que ha potenciado enormemente la web carnesdelcorral.es donde venden todos sus productos. Tienen bandejas de carne fresca, aves enteras, platos elaborados y huevos camperos y ecológicos.
Mientras la carne industrial busca la rapidez y el volumen, el método tradicional de Carlos permite que cada animal absorba los nutrientes del sol, el aire y la tierra a su propio ritmo, logrando un sabor y una consistencia que el tiempo y la naturaleza no pueden apresurar.