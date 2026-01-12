Carlos, dueño de una granja de avicultura selecta: “Nuestros pollos viven más de 140 días y solo comen estos 3 cereales”

Carlos, dueño de una granja de avicultura selecta, en un montaje de El Español

Hace 17 años que dos jóvenes recuperaron la actividad tradicional de criar, Poleñino. Carlos Porta y Mario Azón, crearon la granja 'El Romeral' para sacrificar y distribuir pollos de corral de calidad en la localidad altoaragonesa de. Carlos Porta y Mario Azón, crearon la granja 'El Romeral' para devolver el sabor perdido a la carne de pollo

raza tradicional de crecimiento lento, originaria del País Vasco, que permite al animal desarrollarse de forma natural, amplios corrales para desarrollarse al aire libre. Crian una, originaria del País Vasco, que permite al animal desarrollarse de forma natural, tal como se hacía antiguamente en los pueblos . Además, los pollos disponen de

alimentación basada en pienso 100% natural, lo que provoca que A este movimiento en libertad se le suma una, lo que provoca que la carne de estos animales sea más oscura y con una mayor concentración de sabor . Los pollos de las macrogranjas industriales que llegan a los supermercados son blancos.

Cría en libertad, con calma y respeto

Carlos define su avicultura como selecta, y tiene derecho para hacerlo. "Dejamos que las aves crezcan en libertad hasta que alcanzan su tamaño y peso de manera natural para conseguir una carne rica, sana y saludable. Por eso todas nuestras aves tienen una edad", subraya.

Otra de las claves de la calidad de sus pollos es la alimentación natural. Utilizan un pienso a base de cereales que contiene trigo, maíz y cebada principalmente. Durante todo el proceso de crianza no les dan medicamentos, pero sí un pienso de iniciación con más proteínas.