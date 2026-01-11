Laura, joven que trabaja como limpiadora en Noruega : "En 2 horas gano lo mismo que en España a jornada completa"

Las claves nuevo Generado con IA Laura, una joven catalana, trabaja como limpiadora en Tromsø, Noruega, donde gana en dos horas lo mismo que en una jornada completa en España. El sistema laboral noruego suele funcionar por horas, permitiendo a los trabajadores combinar varios empleos y ahorrar más dinero. Noruega ofrece salarios altos y bajos niveles de desempleo, aunque el coste de vida y las temperaturas son significativamente más elevados que en España. Los españoles pueden trabajar en Noruega sin necesidad de visado especial, ya que el país está dentro del espacio Schengen.

La situación económica de España invita a muchos jóvenes a emigrar y buscar otras oportunidades, mejor remuneradas, en el extranjero. El precio de la vivienda, unido a unos salarios que no van en línea a la subida de los precios, son los detonantes de este éxodo de talento joven.

Es cierto que el nivel de empleo en España está en una situación positiva en comparación con el pasado, con más de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, seguimos en lo alto de la clasificación de la Unión Europea en cuanto a la tasa de desempleo con un 10,5%.

En este sentido, Laura, joven catalana, apostó hace unos meses por empezar una nueva aventura en Tromsø (Noruega) con el objetivo de disfrutar de nuevas experiencias -pasadas por mucho frío- y engordar su cuenta bancaria. Ha empezado trabajando como limpiadora en un hotel, por horas, y ha quedado alucinada con el salario.

Mucho frío y salarios altos

"Es un trabajo duro, pero cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar", comenta en su perfil de TikTok (@laurapriiieto).

La contrapartida es que la temperatura allí es extremadamente fría, las horas de luz escasas y los precios más altos que en España. No obstante, Laura se muestra muy contenta porque va a ahorrar mucho dinero.

Además, revela que el sistema de trabajo allí, sobre todo para los jóvenes, es distinto, ya que funciona por horas. "Aquí es muy típico trabajar por horas, no hacen media jornada o jornada completa".

Con esta posibilidad, no descarta buscar otro trabajo al margen del de limpiadora en el hotel y poder ganar más dinero sin tener que trabajar tantas horas como haría en España para poder disfrutar de su nueva vida.

Noruega, ubicada en el extremo norte de Europa, es una de las economías más potentes del continente, haciendo gala además de bajos niveles de desempleo y de salarios competitivos. Asimismo, es uno de los principales exportadores e importadores de petróleo del mundo.

En cambio, no pertenece a la Unión Europea, aunque al estar dentro del espacio Schengen permite la libre circulación de personas. Por lo tanto, los españoles que quieran ir a trabajar allí no necesitan un visado especial, por lo que pueden viajar con su DNI o el pasaporte.