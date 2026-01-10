Jubilarse antes de los 66 años es posible: este es el requisito de cotización que debes cumplir para conseguirlo este 2026

Terminar de trabajar antes de tiempo es lo que muchos trabajadores desean. Istock

Las claves nuevo Generado con IA En 2026, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses, pero es posible retirarse a los 65 años si se cumplen ciertos requisitos. Para jubilarse antes, es necesario acreditar al menos 38 años y 3 meses de cotización, con al menos dos años cotizados en los últimos 15 años. Los nacidos en 1962 podrán elegir entre jubilarse anticipadamente si cumplen el requisito de cotización o esperar hasta la edad legal ordinaria. Además de la edad y los años cotizados, es imprescindible estar dado de alta en la Seguridad Social al solicitar la pensión.

Jubilarse es uno de esos momentos que, con los años, todos los trabajadores esperan.

Y es que después de tanto tiempo trabajando, no ven el momento de que la pensión se convierta en su único ingreso principal.

Sin embargo, año tras año la edad de jubilación sigue aumentando, y las dudas sobre a qué edad realmente podrás jubilarte cuando te toque, no paran de rondar la cabeza de más de uno.

Aunque para 2026, la edad de jubilación ordinaria será de 66 años y 10 meses, todavía es posible retirarse antes si cumples los años cotizados.

Es decir, existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando puedas "acreditar al menos 38 años y 3 meses de cotización, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años".

Por lo que, según detalla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, si cumplidos esos años, has trabajado y cotizado casi cuatro décadas, puedes dejar de trabajar antes y cobrar la pensión completa.

En este nuevo año, los nacidos entre 1960 y 1970 serán los primeros en alcanzar la edad de jubilación obligatoria, mientras que los que nacieron en 1962 podrán elegir entre jubilarse si acreditan el requisito de cotización necesario o esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Y es que, como todo en la vida, si no llegas a la mínima, no queda otra que esperar a la legal.

Pero ojo, aunque llegues a esa edad, hay otros requisitos que no se pueden olvidar.

Y es que además de hacerte mayor, debes acreditar haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar dentro de los últimos 15 antes de pedir la pensión, y estar dado de alta en la Seguridad Social cuando presentes la solicitud.

La reforma de 2011 fijó un periodo de transición para ir subiendo la edad de jubilación desde 2013 hasta 2027.

Gracias a esto, muchos trabajadores pueden planear su retiro con antelación y aprovechar las opciones de jubilación anticipada, siempre cumpliendo los años de cotización necesarios para cobrar su pensión completa.