Confirmado por la Seguridad Social: "A los 12 meses de baja médica, el salario se reduce al 75%"

Las claves nuevo Generado con IA Tras 12 meses de baja médica, el salario del trabajador se reduce al 75% de la base reguladora, según la normativa de la Seguridad Social. La reducción salarial se debe al fin del complemento que muchas empresas abonan solo durante el primer año de baja, según lo estipulado en convenios colectivos. Es fundamental revisar el convenio colectivo o contrato de trabajo, ya que en algunos casos es posible reclamar el complemento retirado si no se establece una duración limitada. La baja laboral tiene un límite máximo de 365 días, pudiendo prorrogarse hasta 545 días con autorización del INSS o ISM, y en casos excepcionales hasta los 730 días.

Cuando un trabajador se encuentra en situación de baja médica durante 12 meses o más, en muchos casos descubre que la cantidad que recibe en su nómina baja de forma considerable, para sorpresa de muchos.

Aunque sea posible pensar que se trata de un fallo o un cambio en la normativa de la Seguridad Social, este fenómeno tiene un fundamento legal y contractual que es necesario conocer para evitar confusiones y posibles pérdidas económicas injustificadas.

A través de las redes sociales, el abogado especialista en derecho laboral, Víctor Arpa (@abogadovictorarpa), ha advertido a los trabajadores en esta situación de que no se trata de ningún tipo de error administrativo ni de un cambio legislativo, sino que tiene que ver con los términos existentes en muchos convenios colectivos y acuerdos laborales en España.

El experto recuerda que la ley española sigue garantizando que la nómina durante la baja médica sea el 75% de la base reguladora. Esto está establecido en la normativa general y no ha sufrido ningún tipo de modificación recientemente.

El motivo principal por el que muchos trabajadores ven reducido su salario tras un año de incapacidad temporal reside en el fin de los complementos que algunas empresas abonaban junto a la propia prestación.

Así funciona el complemento salarial

Más allá de la prestación que ofrece la Seguridad Social, muchas empresas españolas optan por complementar el salario del trabajador durante la baja médica. Este complemento puede llegar a alcanzar el 100% del sueldo habitual, dependiendo de lo que establezcan los convenios colectivos o acuerdos internos de la empresa.

Sin embargo, lo habitual es que este bono extra se limite temporalmente. El propio Víctor Arpa indica que, en la mayoría de los convenios laborales, se fija que el complemento se mantiene solo durante los primeros 12 meses de baja.

Esto quiere decir que, una vez que el trabajador de baja alcanza la fecha límite fijada, la empresa retira dicho complemento y el salario pasa a ser el 75% que garantiza la ley sobre la base reguladora.

Este es el principal motivo por el que la nómina baja de forma notable una vez que se ha superado el año de baja médica. En España, la administración pública y algunas grandes empresas tienen unas políticas más favorables para el trabajador.

Esto lleva a que se mantengan los complementos durante más tiempo o incluso durante todo el tiempo que dure la baja, si bien es cierto que no es así en la mayoría de los casos. La clave radica, en todo caso, en el convenio que se aplique.

Posibles reclamaciones para los afectados

Dada esta situación, es necesario revisar el convenio colectivo o el contrato de trabajo con detalle para poder conocer lo que en cada caso se estipula acerca de la duración y las condiciones del complemento salarial asociado a la baja médica.

Son muchos los que desconocen estos detalles, lo que los lleva a no reclamar cantidades que podrían corresponderles y, por tanto, a perder dinero sin ser conscientes de ello en ningún momento.

Arpa indica que, cuando este complemento desaparece y el convenio no fija una limitación temporal alguna, el empleado tiene derecho a reclamar la cantidad suprimida por la empresa. No hacerlo supondrá perder dinero por desconocimiento de la norma o falta de asesoramiento legal.

Es por ello por lo que recomienda ponerse en las manos de un experto o acudir a un sindicato en el que se le pueda facilitar al trabajador el pertinente asesoramiento acerca de cómo actuar y la documentación necesaria en cada caso.

Tiempo máximo de una baja laboral

La baja laboral que te compensa económicamente por el dinero que dejas de ganar en tu empresa al no poder trabajar no es ilimitada, por lo que tiene un plazo concreto de días en los que se puede extender una prestación por incapacidad temporal.

Las cuantías de la prestación por incapacidad temporal, que es la baja laboral de la que se disfruta cuando se sufre una lesión, dependerá de la causa que la provoque, por lo que el límite no es igual en todos los casos.

Si se trata de una enfermedad o un accidente no laboral, se recibirá el 60% del sueldo los 20 primeros días y el 75% después. Si es una enfermedad profesional o un accidente laboral, se recibirá el 75% del sueldo desde el principio.

Cuando se coge una baja laboral y se pasa a cobrar una prestación por incapacidad temporal, la prestación tiene un límite de 365 días de duración, siendo el médico quien tendrá que decidir el tiempo total de la baja en función de las revisiones periódicas que realice.

El plazo de baja laboral se puede extender hasta llegar a los 545 días, aunque ello supondrá una prórroga que debe ser, en todo caso, aprobada por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM).

Dado el caso de que en ese tiempo el trabajador no se haya recuperado, lo normal es que simplemente se deje de cobrar la baja. No obstante, existen casos muy excepcionales en los que se prorrogue hasta los 730 días, pero se da en contadas ocasiones, en las que la lesión o enfermedad sea difícil de evaluar y se necesita de la resolución de un tribunal médico.