Carlos, joven albañil en Australia: "Es un trabajo fácil y gano 33€ la hora, solo con las horas extra pago el alquiler"

Son muchos los jóvenes españoles que deciden marcharse al extranjero ante las pocas oportunidades laborales, bajos salarios y el problema de la vivienda que vive España.

En algunos casos, sus salidas suelen ser temporales, con el objetivo de ahorrar dinero y regresar a España con un dinero que aquí habría sido bastante difícil de reunir.

Uno de esos países suele ser Australia, precisamente donde Carlos (@carlosfradejas_), un joven trabajador de la construcción, confiesa que está ganando hasta 3.600 euros al mes.

Albañil en Australia

Cada vez son más los jóvenes españoles que deciden dejar el país en busca de mejores oportunidades laborales, y Australia se ha convertido en uno de sus destinos preferidos.

Profesiones como la construcción o la hostelería ofrecen salarios mucho más altos: "El tema de los sueldos, que mucha gente me pregunta aquí en Australia, en las obras suelen cobrar de lunes a viernes unos 33 dólares australianos (19 euros) la hora".

"Nos pagan a nosotros de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 15 de la tarde, pero siempre echamos horas extra porque los australianos tienen muy arraigado el hecho de salir a su hora, pero a nosotros no nos importa echar más tiempo", aseguraba Carlos.

De hecho, es a través de esas horas extra donde percibe mayor ingreso. "De 15 a 17 se pagan a 45,60 dólares australianos (26,25 euros) la hora, y a partir de las 17 ya contaría como una jornada de 10 horas, las pagan a 58,60 dólares (33,73 euros) la hora", indicaba.

Por ello, con estas condiciones, el joven no lo duda: apuesta por trabajar todas las horas extra que pueda para aprovechar ese plus cada semana. "Las horas extra te hacen todo", confesaba Carlos.

Tal y como señalaba, a través de las horas extra es que consigue pagar el alquiler y la comida, mientras que el resto de su salario base lo guarda como ahorro.

"Entonces, imagínate echando una jornada de 48 horas, puedes ganar unos 1.800 dólares, que después de impuestos, a mí me quitan un 28%, se te queda en unos 1.400 dólares australianos", señalaba el joven. "Al cambio son unos 900 euros a la semana".

El alto coste de la vida en muchas ciudades españolas y la dificultad para encontrar empleos bien remunerados hacen que muchos sigan el camino de Carlos.

Cuesta encontrar oportunidades laborales que paguen esos salarios y mucho más asumir todos sus gastos con horas extra. "Estás ganando cada dos semanas unos 1.800 euros, que al cambio son unos 3.600 euros al mes", apuntaba el joven.

Además, el joven mencionaba cómo es un puesto como ayudante o peón de obra, por lo que carece de toda la presión o responsabilidades de un albañil formado. "Es un trabajo fácil, sencillo y hacemos de todo: limpiar, poner hierros, desmontar...", contaba.

Asimismo, en el caso de Carlos, el español reconocía que, frente a la hostelería, él se decantaba con la construcción por todas las horas de trabajo que le permitía ejercer: "Es lo mejor que he hecho".

"La hostelería da muy pocas horas y al final acabas la semana trabajando 5 días a la semana, 4 horas al día y ganando 500 dólares", reflexionaba. "Y para 500, te vas a la obra, haces 50 horas, te levantas a las 6, tienes un día superproductivo y ganas cuatro veces más".

La experiencia de Carlos demuestra como trabajos que en España serían considerados como básicos, en Australia pueden pagar más del doble por hora, lo que permite a estos jóvenes cubrir gastos, ahorrar y mejorar su calidad de vida de forma notable.