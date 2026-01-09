Hacienda marca los límites en la cantidad de dinero que puedo dar a un familiar sin tener que pagar impuestos

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda exige declarar las transferencias nacionales superiores a 10.000 euros entre familiares como donación, sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Las transferencias de más de 6.000 euros también son analizadas por la Agencia Tributaria aunque no haya obligación directa de declarar. Los bancos están obligados a vigilar y reportar operaciones sospechosas, y las sanciones por no declarar pueden llegar hasta el 50% del valor donado. Las transferencias internacionales superiores a 10.000 euros y los movimientos de efectivo dentro de España que superen los 100.000 euros deben notificarse expresamente a las autoridades.

Todos conocemos a alguien que ha sufrido una avería inesperada en el coche, una reforma con complicaciones o el estrés de no llegar a tiempo para cerrar la entrada de un piso nuevo, y ha recibido la ayuda de alguien cercano sin pensarlo dos veces.

Y es que aunque a muchos les parezca cosa del pasado, las ayudas familiares están más que a la orden del día.

Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que el dinero que se regala entre familiares puede considerarse una donación y, por tanto, tener consecuencias fiscales.

Los ingresos entre padres, hijos o hermanos han pasado a ser algo de lo más común y, aunque parezca un simple detalle, pueden activar la maquinaria fiscal si las cantidades suben más de lo previsto.

El problema surge cuando esas transferencias se consideran donaciones. En ese punto ya no se trata de una simple ayuda, sino de una operación sujeta a impuestos y debe declararse mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Además, la ley española obliga a los bancos a vigilar estas operaciones. Y es que tal y como recuerdan las entidades, deben estar atentos y analizar las transacciones financieras para detectar operaciones sospechosas.

El límite que utiliza Hacienda para exigir la declaración obligatoria es de 10.000 euros en transferencias nacionales. Cualquier operación que supere esa cantidad debe explicarse ante la Agencia Tributaria, el resto están exentas.

Si no se declara correctamente, las sanciones pueden ser importantes. La Agencia Tributaria aplica multas que van desde los 600 euros hasta el 50% del valor donado, en función del caso.

Además, puede añadirse una amonestación pública o privada si la infracción se considera grave.

Sin embargo, la vigilancia empieza antes. Las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas a análisis por parte de la Agencia Tributaria, aunque no haya obligación directa a declarar.

Un control que se realiza en virtud de la normativa antiblanqueo y por el que Hacienda puede llamar a tu puerta y pedir explicaciones.

Asimismo, para quienes manejan cantidades elevadas, existen otras obligaciones adicionales. Y es que las transferencias internacionales superiores a 10.000 euros también deben declararse expresamente, lo mismo que el dinero que se transporta físicamente dentro o fuera del país cuando supera esa cifra.

Igualmente hay que notificar los movimientos en efectivo dentro de España cuando se rebasan los 100.000 euros.

Por lo que aunque no existe un tope que te diga cuánto dinero regalar, hay que cumplir con la normativa cuando las cantidades son relevantes, ya que aunque no sea la intención, puede implicar fraude o evasión.