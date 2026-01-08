Carolina, madre de 4 hijos, no puede pagar la calefacción en España: "Dormimos con mantas y todos juntos para calentarnos"

Las claves nuevo Generado con IA Carolina y Luis, una pareja con cuatro hijos en España, no pueden pagar la calefacción y duermen todos juntos con mantas para calentarse. El 17,6% de la población en España no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por el alto costo de la energía. La subida del precio de la luz en 2025 ha sido del 4,16%, mientras que la inflación general afecta especialmente a los alimentos y productos básicos. El Gobierno ha prorrogado hasta 2026 las deducciones fiscales por obras de eficiencia energética, aunque para familias vulnerables como la de Carolina, estas ayudas resultan poco accesibles.

El 2026 ha empezado con un temporal de frío que ha afectado prácticamente a toda España. La borrasca Francis, que incluso ha traído las primeras nieves de la temporada, ha obligado a que los españoles tengan que recurrir a la calefacción con más intensidad.

En invierno, aunque el frío penetra en las casas con más fuerza, hay familias que no se pueden permitir encender la calefacción porque los precios son demasiado altos. De hecho, según el último informe de pobreza energética en España, el 17,6% de la población no puede mantener su vivienda en condiciones cálidas.

Un caso revelador es el de Luis y Carolina, una pareja de Latinoamérica que vive en España con sus cuatro hijos, los más pequeños de sólo 4 y 18 meses. Cuentan que no pueden pagar la calefacción y que, en consecuencia, duermen "todos juntos con mantas para poder calentarnos".

Subida de la luz del 4,16%

En una entrevista con los servicios informativos de Antena 3, Carolina ha añadido que su familia tiene un serio dilema en esta época del año en la que las temperaturas son incluso bajo cero: comer o encender la calefacción.

"Tenemos que elegir entre calentar la casa o llenar el frigorífico", desvela la madre de cuatro hijos, quien sufre por el aumento de la factura de la luz y por la inflación generalizada en España, que afecta también a la cesta de la compra.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación ha cerrado 2025 con un 2,9% en diciembre, destacando el incremento del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

En cuanto al precio de la luz, España ha marcado en 2025 una subida del 4,16%, un incremento más suave que en otros países del entorno europeo como Alemania o Francia.

Deducciones a la eficiencia energética

En este sentido, el Gobierno ha prorrogado hasta finales de 2026 las deducciones fiscales para aquellos contribuyentes que quieran mejorar la eficiencia energética de su vivienda.

En concreto, los españoles se podrán desgravar un 20% en la declaración de la Renta por obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración y un 40% por mejoras que disminuyan el consumo de energía primaria. La deducción máxima, del 60%, se producirá si se efectuán acciones de rehabilitación energéticas en los edificios.

No obstante, en el caso de Carolina y Luis, donde la prioridad es poder encender la calefacción, la posibilidad de una reforma para deducirse impuestos se queda muy lejana de su realidad actual.