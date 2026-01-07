HEINEKEN España hace balance de sus avances ambientales y su contribución social en 2025

Con más de 120 años de trayectoria en España, la compañía aspira a ser net zero en producción en 2026 y gracias a su Fundación Cruzcampo, ha formado a 17.000 jóvenes en hostelería.

Las claves nuevo Generado con IA HEINEKEN España ha avanzado en sostenibilidad ambiental, logrando que sus fábricas funcionen exclusivamente con energía 100% renovable y retornando más de 2.200 millones de litros de agua a las cuencas de los ríos. Desde 2022, la compañía ha invertido más de 40 millones de euros en sostenibilidad y apoyo a la hostelería, y ha adelantado gran parte de sus objetivos globales cinco años antes que su empresa matriz. HEINEKEN España ha reducido su consumo de agua un 43% desde 2008 y el 96% de sus ingredientes son de origen sostenible certificado, apostando por la circularidad y la agricultura local. La Fundación Cruzcampo, con 30 años de labor social, ha formado a 17.000 jóvenes en hostelería, beneficiando a 100.000 personas y destinando más de 50 millones de euros a acción social.

Con la vista puesta en 2026, HEINEKEN España cierra 2025 con grandes avances en materia de sostenibilidad ambiental y celebrando sus tres décadas de impacto social gracias a su Fundación Cruzcampo, dos pilares que reflejan la visión de la compañía en innovación, progreso y desarrollo.

La apuesta por dar pasos en su hoja de ruta en sostenibilidad de la empresa quedó plasmada este año con la presentación de su informe Sostenibilidad en Cifras 2024, avalado por AENOR, en el que se demuestra el impacto de sus marcas, como Heineken, Cruzcampo, Amstel, El Águila, Desperados, Ladrón, 18/70 o El Alcázar, tanto en la reducción de su impacto ambiental, su apoyo a la comunidad y la promoción del consumo responsable.

Hoja de ruta de sostenibilidad

HEINEKEN España lleva años trabajando para generar toda la energía que necesita para funcionar, tanto eléctrica como térmica, de fuentes renovables con el objetivo de descarbonizar toda su producción y que sus cuatro fábricas funcionen solo con energía 100% renovable.

La eficiencia hídrica también es otra punta de lanza del plan de la cervecera por tener un impacto positivo en el entorno. Así, en el último año, ha retornado a las cuencas de los ríos que nutren a sus fábricas más de 2.200 millones de litros de agua, un volumen superior al que contienen todos los productos que elabora en nuestro país.

Después de convertirse en 2019 en la primera cervecera española en elaborar sus productos con electricidad renovable, la compañía ha seguido avanzando durante este año hacia un objetivo ambicioso: generar toda la energía que utiliza (eléctrica y térmica) mediante fuentes sostenibles con el medio ambiente

Estos resultados han permitido a HEINEKEN España adelantar a este año gran parte de sus objetivos globales, cinco años antes de su empresa matriz.

Así, desde 2022, la cervecera ha invertido más de 40 millones de euros a este fin, casi 10 de ellos en 2024, a los que se suman más de 6 millones de euros para apoyar a la hostelería valenciana con el movimiento ‘FuerzaBar’.

“Nos esforzamos por ir más allá de lo que se espera de nosotros, invirtiendo en innovación, apoyando a las comunidades y promoviendo un consumo responsable. Buscamos que cada una de nuestras cervezas sea un brindis por un mundo mejor”, explicó Etienne Strijp, presidente de HEINEKEN España.

Los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de la compañía la han convertido en la primera cervecera en conseguir el aval de Science Based Targets initiative (SBTi) y sus logros le han permitido volver a estar incluida en la lista A de CDP sobre Cambio Climático por tercer año consecutivo.

El objetivo final de HEINEKEN es llegar a eliminar todas sus emisiones en 2040 a lo largo de su cadena de valor, con soluciones que van desde la agricultura, el packaging y los sistemas de refrigeración de cerveza de sus clientes hosteleros.

Con un 96% de ingredientes de origen sostenible certificado bajo protocolo SAI y tras lanzar los primeros fertilizantes bajos en carbono del mundo, desarrollados junto a Fertiberia, la cervecera trabaja con los agricultores locales para garantizar un abastecimiento de proximidad y promover la innovación agrícola.

En distribución cabe destacar su proyecto de logística de última milla con vehículos eléctricos, que en 2024 ya ha llegado a diez ciudades españolas. Y en hostelería, ha puesto en el mercado más de 300.000 sistemas de refrigeración ecoeficiente para ayudar a los bares y restaurantes a reducir su consumo energético.

Consciente de la importancia de la circularidad, HEINEKEN España también certificó todas sus fábricas como ‘cero residuos a vertedero’. Además, utiliza un 94,4% de envases reutilizables en hostelería, destacando el impulso a la botella reutilizable en hostelería en España.

Asimismo, en su ambición por gestionar el agua de forma responsable, la cervecera ha reducido su consumo un 43% desde 2008, alcanzando una media de 2,79 litros de agua por litro de cerveza producido. Dos de sus fábricas (Sevilla y Jaén) ya han superado incluso el objetivo global que se ha marcado en países con estrés hídrico como España, con un consumo de 2,6 l/l y 2,4 l/l respectivamente.

30 años de Fundación Cruzcampo

El impacto social de la compañía se ha visto reflejado este año con la labor de la Fundación Cruzcampo, el brazo social de la cervecera, que en 2025 ha cumplido su 30 aniversario. La entidad celebró sus hitos al servicio de las personas, la hostelería y la cultura, que dejaron más de 50 millones de euros en acción social, 17.000 jóvenes formados en hostelería y 100.000 beneficiarios directos e indirectos de estas ayudas.

En estas tres décadas, la Fundación Cruzcampo ha brindado oportunidades reales a miles de personas en todo el territorio nacional: “Estos 17.000 alumnos han encontrado aquí no sólo una Escuela de Hostelería, sino una escuela de vida. Así hemos construido un modelo que genera oportunidades reales”, detalla Carmen Ponce, presidenta de la Fundación y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España.

En los últimos cinco años, las becas Talento Cruzcampo han sido la principal vía de formación de la Fundación, un programa en el que el conjunto de sus participantes alcanza un 80% de empleabilidad tras finalizar, con más de la mitad de alumnos trabajando en restaurantes de alta gastronomía.

Otro momento destacado de la Fundación fue el año 2021, ya que fue ahí cuando la Factoría Cruzcampo abrió sus puertas. El centro es la primera microcervecería con fin social de España, un espacio que combina formación, cultura cervecera y experiencia gastronómica. Y en 2024, dio un nuevo paso adelante con la inauguración de Torre Cruzcampo, un centro de formación técnica y profesional con capacidad para más de 3.000 estudiantes al año, que refuerza su impacto en nuevas disciplinas.