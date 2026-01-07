Confirmado por la Seguridad Social: los jubilados recibirán hasta 570 euros más al año con sus pensiones este 2026

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno. Europa Press

El nuevo año siempre suele llegar con propósitos, nuevas ideas y algún que otro cambio, y el Gobierno no iba a ser la excepción con ello.

Así, la Seguridad Social ha confirmado una nueva subida de las pensiones contributivas para el año 2026, un aumento de un 2,7%, que beneficiará a más de 10 millones de pensionistas en toda España.

Esta actualización se aplicaba tras conocerse los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del pasado mes de noviembre y que tiene como objetivo que las pensiones no pierdan valor frente a la subida de los precios.

Esta revalorización se realiza siguiendo lo que marca la Ley 21/2021, una norma que se aprobó para garantizar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo.

En ella, se detalla que las pensiones deben subir cada año según el IPC medio, calculado entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.

De esta forma, se busca que, entre otros, los jubilados no vean reducida su capacidad para afrontar los gastos básicos del día a día y puedan vivir igual de bien que cuando trabajaban.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado la importancia de esta medida y ha recordado que "la revalorización de las pensiones es un derecho de nuestros pensionistas. Así, con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas".

Según los datos oficiales, esta subida llegará a cerca de 9,4 millones de personas que cobran pensiones contributivas.

Pero donde verdaderamente se notará será en términos económicos. Y es que desde este mes de enero, los jubilados que cobren la pensión media recibirán unos 570 euros más al año.

Por ejemplo, una persona que actualmente percibe una pensión mensual de 1.511,51 euros pasará a cobrar 1.552,32 euros al mes en 2026, lo que supone una subida anual de 571,35 euros. En el caso de la pensión media del sistema, el incremento será de alrededor de 500 euros al año.

La revalorización también se aplicará a las 734.900 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que subirán siguiendo el mismo porcentaje. Por lo que, en total, se verán afectadas más de 10,4 millones de pensiones.

Desde el Gobierno insisten en que esta medida forma parte de un compromiso más amplio con el sistema público de pensiones.

En palabras de la ministra, existe "el compromiso del Gobierno de seguir trabajando para reforzar el Estado de Bienestar de este país, con un sistema de protección social fuerte, donde es clave mantener la estabilidad y suficiencia económica de nuestros pensionistas", concluye.