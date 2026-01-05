Las acumulaciones podrán superar los 5 centímetros en 24 horas en zonas como la sierra madrileña desde cualquier cota hasta las 9 horas que se dará por concluido el aviso en dicha comunidad.

Se registrarán dichos espesores de nieve en diversos puntos del país. Por ejemplo, en Teruel, en áreas como Albarracín y Jiloca, por encima de 800 metros y en Parameras de Molina y la serranía de Guadalajara. Asimismo en la serranía de Cuenca a partir de cualquier cota.

En la Ibérica de Zaragoza se acumularán más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cualquier cota y en la suroccidental asturiana desde 600-700 metros, al igual que en la cordillera asturiana y Picos de Europa, o en la cordillera cantábrica de León, por encima de 700 metros.