La borrasca Francis pone a media España en alerta por lluvia y nieve: la Aemet activa avisos en estas 9 comunidades
Llega lo peor de la borrasca Francis: Aemet advierte de nevadas en "cotas muy bajas" y hasta -20º C en estas zonas
Borrasca Francis, última hora | Alerta de Protección Civil
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes 6 de enero por la borrasca Francis, por lo que aconseja máxima precaución, sobre todo a aquellas personas que tienen que viajar en coche.
Según un comunicado de Protección Civil, se espera que espera que este lunes se alcance el punto álgido de este episodio de frío y nevadas y se recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.
Además, añade la nota, el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos aconseja mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN).
Borrasca Francis, en directo | Nieve en el centro y norte peninsular
Las acumulaciones podrán superar los 5 centímetros en 24 horas en zonas como la sierra madrileña desde cualquier cota hasta las 9 horas que se dará por concluido el aviso en dicha comunidad.
Se registrarán dichos espesores de nieve en diversos puntos del país. Por ejemplo, en Teruel, en áreas como Albarracín y Jiloca, por encima de 800 metros y en Parameras de Molina y la serranía de Guadalajara. Asimismo en la serranía de Cuenca a partir de cualquier cota.
En la Ibérica de Zaragoza se acumularán más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cualquier cota y en la suroccidental asturiana desde 600-700 metros, al igual que en la cordillera asturiana y Picos de Europa, o en la cordillera cantábrica de León, por encima de 700 metros.
Borrasca Francis, última hora | Acumulaciones de nieve
Las nevadas mantienen en alerta amarilla a diez comunidades. Se trata de las siguientes: Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se acumularán niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cotas bajas en amplias zonas del país especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular.
Borrasca Francis, en directo | Nieve en Toledo casi 5 años después
Las calles de Toledo vuelven a sentir los copos de nieve en sus tejados, árboles y vehículos. No se veía nieve en la ciudad manchega desde Filomena.
Amanece en #Toledo bajo una ligerísima capa blanca que no tapa, solo insinúa. La nieve se posa con pudor sobre coches, árboles y tejados, como si no quisiera romper la armonía de la ciudad.— Toledometeo ⛅ (@toledometeo_) January 5, 2026
Se han recogido 2,8 l/m2 entre la lluvia y la nieve caída.
Mínima: 0,8°C [07:25 horas] pic.twitter.com/mRcQeiJhX5
Borrasca Francis, última hora | La nieve cubre de blanco Dinópolis
No todo es negativo. La nieve en cotas bajas de la península nos regala imágenes tan originales como estas de Dinópolis en Teruel. Los dinosaurios también se cubren de blanco.
¡Buenos y frescos días amiguicos! Ya se siente la #magia 😌✨ Ya vienen los #ReyesMagos 👑👑👑🦕 y también la que ha venido para acompañarles es la #nieve ❄️ a #Teruel y nuestros #dinosaurios de Tierra Magna no han perdido la oportunidad para disfrutar de esta 😅😉👏🏻👏🏻 #FelizDía pic.twitter.com/ZgZq1ito0M— Dinópolis Teruel (@DinopolisTeruel) January 5, 2026
Borrasca Francis, en directo | Recomendaciones contra el frío intenso
Emergencias de Comunidad Valenciana alerta sobre el preligro de utilizar estufas eléctricas o de combustión por la bajada de temperaturas.
Borrasca Francis, última hora | Crecida el río Guadarranque
Las familias desalojadas este domingo de 470 viviendas situadas en el entorno del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, podrán regresar a sus hogares tras la mejora del episodio de inundaciones asociado a la borrasca Francis.
El anuncio se ha producido a primera hora de este lunes 5 de enero por parte del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, después de que la crecida del río provocara afecciones en municipios como Jimena, San Roque o Los Barrios.
Borrasca Francis, en directo |Las precipitaciones, a punto de abandonar Andalucía
Las precipitaciones asociadas a la Borrasca Francis, a punto de abandonar Andalucía este lunes 5 de enero. Afectando ahora a la provincia de Almería
Las precipitaciones asociadas a la borrasca #Francis, a punto de abandonar Andalucía en este amanecer del 5 de enero. Afectando ahora a la provincia de Almería pic.twitter.com/NJGTzfHHZi— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) January 5, 2026
Borrasca Francis, última hora | Campo de Gibraltar
La Borrasca Francis deja un aporte de 23 Hm3 en 24 horas en el pantano de Guadarraque en el Campo de Gibraltar.
El periodo de retorno para un episodio así se cifró en 200 años. Las características subtropicales de dicha borrasca han contribuido a este tipo de precipitaciones.
Borrasca Francis, última hora | Aviso amarillo por nevadas en Aragón
En el norte peninsular aviso amarillo por nevadas. Se esperan precipitaciones en forma de nieve en zonas de Zaragoza y Huesca.
Ampliación de los avisos meteorológicos:— 112 Aragón (@112Aragon) January 5, 2026
🟡❄️ Aviso nivel amarillo por nevadas en huesca sur (hu) y ribera del ebro (zgz) comienzo en curso, hasta las 12:00h de hoy día 5. pic.twitter.com/MwtFnItCmj
Borrasca Francis | Accidente en Lérida por la nieve
Los bomberos de Cataluña alertan sobre un accidente en Lérida:
"Accidente de tráfico en el kilómetro 515 de la N-II, en La Granadella (aviso 08.16h @112). Un vehículo se ha salido de la vía y ha quedado enganchado encima de la valla de protección. Hemos realizado maniobras para liberarlo y lo hemos remolcado hasta reincorporarlo a la carretera."
Accident de trànsit al quilòmetre 515 de l'N-II, a la Granadella (avís 08.16h @112). Un vehicle ha sortit de la via i ha quedat enganxat a sobre de la tanca de protecció. Hem fet maniobres per alliberar-lo i l'hem remolcat fins a reincorporar-lo a la carretera.— Bombers (@bomberscat) January 5, 2026
2 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/94wcIIUeOI
Borrasca Francis |Estado de las carreteras en Comunidad Valenciana
Incidencias en varias carreteras de la Comunidad Valenciana debido al temporal que azota la península.
Se ha activado la alerta amarilla por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia y Alicante.
🚧Estado de las carreteras afectadas por el temporal de nieve en las comarcas de Els Ports y L'Alt Maestrat.— Emergències 112CV (@GVA112) January 5, 2026
⚠️Se ha de circular con precaución.
Datos de @cegesev pic.twitter.com/cCqh4lLAoy
Borrasca Francis, última hora
Los Equipos de Emergencia de Cruz Roja Malaga intervienen en Cártama, donde además se ha habilitado un albergue provisional.
Desde la organización han movilizado socorristas de Cruz Roja Cádiz en Chiclana para apoyar los desalojos.
Además, se ha habilitado un albergue de emergencia en San Roque.
Borrasca Francis | Restricciones en carretera
En la A-4, a la altura de Pinto (Madrid), se ha restringido el paso a los camiones, mientras que el resto de carreteras de la Comunidad funciona con normalidad. Además, se registran bancos de niebla puntuales en la M-601, en Navacerrada, y en la M-604, en Cotos.
Estado de los puertos:— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 5, 2026
✅ Todos abiertos.
🌁 Nieblas esporádicas en M-601 (Navacerrada) y M-604 (Cotos). Temperatura (- 5° C).
🟡 A-4 (Pinto): prohibido el acceso a camiones.
Sin restricciones en el resto de la red de carreteras de la @ComunidadMadrid.
📸: @DGTes#ASEM112 pic.twitter.com/hPIG735tqo
Borrasca Francis, en directo | La nieve cubre gran parte de España
Varias ciudades, como Zaragoza, Madrid o Segovia, amanecen cubiertas de nieve tras una noche de nevadas fuertes en gran parte de la península.
AVISO ❄️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 5, 2026
Reportan fuertes nevadas en algunas ciudades de España 🇪🇸
Así en Zaragoza https://t.co/zY4pEHZ1kV
Temporal, borrasca Francis | Nevadas en Madrid
Madrid capital amanece cubierto de nieve en el 5 de enero más frío que se recuerda en los últimos 40 años.
AVISO ❄️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 5, 2026
¡Está nevando en Madrid!
Si, esta noche cae nieve en Madrid, España 🇪🇸 #snow #neige
Vía @LinoGrazia pic.twitter.com/wBKzKB951H
Borrasca Francis, última hora | Peligro de desbordamiento en Cádiz
El Ayuntamiento de Jimena ha cerrado al tráfico y al paso de peatones el Puente de la Pasada de Alcalá y otros puntos cercanos debido a la crecida y el fuerte caudal que lleva en estos momentos el río Hozgarganta en el Campo de Gibraltar.
Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los vecinos de varias localidades gaditanas para informar y extremar las precauciones.
Borrasca Francis | Trenes cortados por lluvia y nieve
La circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia permanece interrumpida por el temporal en la Comunidad de Madrid, por lo que el servicio se presta por carretera durante todo el 5 de enero.
Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y seguir las indicaciones de la Aemet.
📢 Interrumpida la circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia.— InfoRenfe (@Inforenfe) January 5, 2026
🚌 Debido al aviso de temporal en la Comunidad de Madrid el trayecto Cercedilla – Segovia se realizará por carretera durante toda la jornada del 5 de enero.
⛈️ Se recomienda prudencia en los…
Temporal lluvia y nieve, en directo | 13 carreteras permanecen cortadas
Según ha informado la Dirección General de Tráfico esta mañana, por el momento 13 carreteras permanecen cortadas debido a la lluvia y a las inundaciones.
📢⛈️Permanecen cortadas 13 carreteras por lluvias e inundación:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 5, 2026
📍Cádiz
⚫️CA-3101 Macharnudo Alto
⚫️CA-3102 Jerez de la Frontera
⚫️CA-3113 El Portal
⚫️CA-3400 Rincones
⚫️CA-4107 Torrecera
⚫️CA-8200 San Pablo de Buceite
⚫️CA-9208 y CA-9209 Algeciras pic.twitter.com/2ikqzkq7nF
Última hora, borrasca Francis | Riesgo en toda España
Este lunes, todas las comunidades autónomas excepto Extremadura han amanecido en situación de riesgo o riesgo importante —con avisos amarillos y naranjas— por lluvias, nevadas, bajas temperaturas y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).