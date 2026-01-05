Marc, dueño de un negocio de coctelería: "Facturamos unos 6.000 euros recibiendo entre 160 a 200 personas al día"

Las claves nuevo Generado con IA Marc Álvarez, dueño del bar de coctelería SIPS en Barcelona, factura unos 6.000 euros diarios recibiendo entre 160 y 200 personas cada día. El local, con solo 37 sillas, logra llenarlas hasta cinco veces al día, manteniendo una alta rotación de clientes. A pesar de la competencia y la dificultad de abrir negocios en hostelería, SIPS ha conseguido adaptarse y crecer manteniendo el mismo equipo de trabajo. La facturación y el flujo de clientes varían según la temporada, lo que implica que el éxito requiere esfuerzo constante y adaptación continua.

Montar tu propio negocio hoy está más complicado que nunca. Abrir un local cuesta una fortuna, los precios no paran de subir y antes de dar el paso todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿será rentable o acabaré perdiendo dinero?

Y si hablamos de hostelería, la cosa se complica todavía más. Hay mucha competencia, los clientes buscan experiencias nuevas y, si un bar no funciona desde el principio, es difícil levantarlo después.

Así lo explica Marc Álvarez, uno de los fundadores de SIPS, el bar de coctelería nombrado en 2022 como el tercer mejor bar del mundo, quien confiesa que "Barcelona es peor que Ibiza" y que aunque trabajan mucho y "tenemos unas temporadas mejores que otras...en un término medio facturamos entre unos 6.000 euros al día más o menos".

Unas cifras muy altas en el sector, ante las que tanta gente quiere saber si este tipo de negocios puede funcionar. Pero es que para generar ese nivel de ingresos, tal y como relata el empresario en Mask Off Podcast, hay que trabajar duro.

El local tiene "un sitting de 37 sillas" y ellos las llenan hasta cinco veces al día. Según detalla el hostelero, aunque al principio se quedaban sin existencias en sus almacenes y les causaba frustración, ahora ya están más que acostumbrados y este conocido local puede llegar a recibir "entre 160 a 200 personas al día".

Marc explica que no les quedó otra que adaptarse, a pesar de contar con el mismo equipo, ya que igual que subía el volumen de trabajo, también lo hacía la facturación, y eso ya les empezaba a gustar más.

Sips "tiene una rotación bastante alta, es muy energético" y es que no solo les importa vender, sino mantener un flujo constante de gente, algo fundamental para que un bar funcione en una capital tan activa como Barcelona.

Aunque no es una cifra exacta, ya que este negocio es muy variable, su facturación diaria alcanza los 6.000 euros.

Una muestra de que el negocio se mueve en volúmenes importantes, pero que también hay variaciones por temporadas, algo que cualquier emprendedor debe tener en cuenta antes de lanzarse.