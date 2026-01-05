Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán un año más las calles de Madrid para repartir la ilusión a los niños en las vísperas al 6 de enero.
Se espera que se repartan unos 1.200 kilos de caramelos y desfilen cerca de 2.100 personas en un recorrido de aproximadamente 4-5 kilómetros hasta Cibeles.
🔴 Cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes de Madrid y 29 líneas de autobús afectadas: las horas en las que mejor no te muevas de casa
🔴 La Cabalgata de Madrid festeja la literatura: figuras como Don Quijote o el capitán Nemo darán 1.200 kilos de caramelos
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | Llega la carroza de Harry Potter
La cabalgata de los Reyes Magos avanza con una carroza temática de Harry Potter, la famosa saga de libros y películas de Warner Bros.
La carroza llega acompañada de participantes vestidos como estudiantes de Hogwarts, la banda sonora de la franquicia y muchos, muchos libros.
-
Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid | Almeida manda un mensaje a los niños de Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dedicado un mensaje a los niños de Madrid: "Que se vayan temprano a la cama porque cuando hable con los Reyes, les voy a decir que todos los niños de Madrid han sido muy buenos pero se tienen que ir pronto a la cama. Que se cumplan los deseos de cada uno".
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | Almeida reacciona a la víspera de Reyes
"Es un día de Reyes distinto. Al tener un canijo va a ser muy distinto. Este año vuelven los juguetes. Esas mañanas de Reyes cuando nos levantábamos, las sonrisas, las sorpresas, las alegrías... Pues este año tengo la oportunidad de celebrarlo en vivo y directo. Está todo listo", aseguraba el alcalde Madrid.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Cuáles son los cortes y desvíos de tráfico en Madrid?
La cabalgata de Reyes 2026 provoca cortes de tráfico desde la mañana del 5 de enero y el eje principal Castellana-Recoletos-Prado queda totalmente cerrado desde media tardes hasta la noche.
El Paseo de la Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios, permanecerá cortado desde las 9:30 entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de San Juan de la Cruz; el carril bus funcionará solo hasta aproximadamente las 14:00–15:00.
A partir de las 15:30 se producirán cortes progresivos en el eje Castellana–Recoletos–Prado (Nuevos Ministerios–Neptuno), hasta quedar totalmente cerrado durante la cabalgata, entre las 18:00 y 21:00 aproximadamente.
En el Paseo del Prado y Cibeles, el lateral entre Plaza de la Lealtad y Cibeles se cerrará desde las 14:00 hasta la 1:00 del día 6, mientras que Cibeles se irá cerrando gradualmente desde las 12:00.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Cuál es el recorrido completo?
El recorrido de la cabalgata de Reyes 2026 en Madrid va de Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Cibeles, pasando por Castellana y Recoletos.
La cabalgata tendrá su inicio a las 18:00 en la Plaza de San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios). Desde allí sigue por Paseo de la Castellana → Plaza del Doctor Gregorio Marañón → Glorieta de Emilio Castelar → Plaza de Colón → Paseo de Recoletos → Plaza de Cibeles (final, sobre las 20:30–21:00).
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | Ya se asoma parte de la comitiva real de los Reyes Magos
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¡Llegan las carrozas de la EMT!
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) avanza con dos buses llenos de participantes lanzando caramelos.
Tras ellos, llegan las carrozas de los Bomberos de Madrid con camiones modernos y vintage.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | Los Agentes de Movilidad avanzan en el desfile
La carroza del SAMUR y los Agentes de Movilidad son los siguientes en avanzar a través del desfile por la calle San Juan Cruz
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | La Policía Municipal lidera la cabalgata
El escuadrón de la Policía Municipal lidera el paso de la cabalgata montados a caballos y con decenas de músicos dando ritmo al desfile.
La primera carroza que les sigue es la de Naviluz, el famoso bus de la capital llega lleno de niños lanzando caramelos.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¡Arranca la cabalgata!
Los humos de colores se pueden ver en el cielo de la plaza de Cibeles dando así inicio a la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid.
Los niños podrán disfrutar de más de 3 horas de desfile con 15 carrozas, 1.200 kilos de caramelos y espectáculos por las calles.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¡Los Reyes ya están listos!
Los Reyes Magos están preparados para dar inicio al desfile por las calles de Madrid desde la plaza de San Juan de la Cruz en su recorrido a la plaza de Cibeles.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | El Circo Price da vida en Cibeles
El Teatro Circo Price se encuentra animando a los miles de niños esperando la llegada de los Reyes Magos en Cibeles.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Qué actividades hay durante el desfile?
En el recorrido de la cabalgata central de Madrid hay sobre todo espectáculos de circo, música, danza, animación callejera y un gran show final en Cibeles con fuegos artificiales durante el desfile de las 15 carrozas.
Se repartirán alrededor de 1.200 kilos de caramelos a lo largo del Paseo de la Castellana y Recoletos, con animación musical continua y juegos de luz en las carrozas.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Cuál es el recorrido completo?
El recorrido de la cabalgata de Reyes 2026 en Madrid va de Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Cibeles, pasando por Castellana y Recoletos.
La cabalgata tendrá su inicio a las 18:00 en la Plaza de San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios). Desde allí sigue por Paseo de la Castellana → Plaza del Doctor Gregorio Marañón → Glorieta de Emilio Castelar → Plaza de Colón → Paseo de Recoletos → Plaza de Cibeles (final, sobre las 20:30–21:00).
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Cuáles son los cortes y desvíos de tráfico en Madrid?
En Madrid, la cabalgata de Reyes 2026 provoca cortes de tráfico desde la mañana del 5 de enero y el eje principal Castellana-Recoletos-Prado queda totalmente cerrado desde media tardes hasta la noche.
El Paseo de la Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios, permanecerá cortado desde las 9:30 entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de San Juan de la Cruz; el carril bus funcionará solo hasta aproximadamente las 14:00–15:00.
A partir de las 15:30 se producirán cortes progresivos en el eje Castellana–Recoletos–Prado (Nuevos Ministerios–Neptuno), hasta quedar totalmente cerrado durante la cabalgata, entre las 18:00 y 21:00 aproximadamente.
En el Paseo del Prado y Cibeles, el lateral entre Plaza de la Lealtad y Cibeles se cerrará desde las 14:00 hasta la 1:00 del día 6, mientras que Cibeles se irá cerrando gradualmente desde las 12:00.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Dónde están las gradas gratuitas?
El Ayuntamiento habilita gradas gratuitas (más de 8.000 plazas) entre Emilio Castelar y Colón, accesibles desde las 16:00 hasta completar aforo.
También hay asientos en Cibeles (Palacio de Cibeles) con buena vista del espectáculo final, pensados para ver cómodamente la llegada de los Reyes.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Dónde se ve mejor?
Los mejores sitios para ver la cabalgata de Reyes 2026 en Madrid son Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y la zona de gradas entre Emilio Castelar y Colón, según lo que busques (menos gente o más ambiente).
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Qué tiempo se espera durante el desfile?
Para la hora de la cabalgata de hoy en Madrid se espera un ambiente mayormente soleado pero frío, con temperaturas alrededor de 4-6 ºC a primera hora de la tarde, bajando hacia los 2-4 ºC al anochecer.
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | ¿Qué otros desfiles se celebran hoy?
Entre otras, hoy hay cabalgatas en:
-
Barajas: de 18:00 a 20:30 h, con recorrido por la avenida de Logroño y entorno, con espectáculo final y recepción de los Reyes.
-
Latina: a las 17:00 h, recorrido por Paseo de Extremadura y calles del distrito hasta la plaza del Distrito Latina.
-
Villaverde: cabalgata principal del distrito a las 17:30 h, además de otra específica por el barrio de San Cristóbal.
-
Puente de Vallecas: cabalgata de 18:00 h con recorrido por avenida de Pablo Neruda, Palomeras, Buenos Aires y Albufera.
-
Vicálvaro: cabalgata principal a las 18:00 h, con salida de Valdebernardo y final en el Recinto Ferial de Vicálvaro.
El Ayuntamiento mantiene un listado actualizado de todas las cabalgatas por distritos (con horarios y recorridos) en su web y en el programa oficial de Navidad.
-
-
Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid | Cuenta atrás para el desfile
Las carrozas de la gran cabalgata 'El saber compartido' para recibir a los Reyes Magos ya están preparadas para empezar a desfilar por una de las arterias principales de la ciudad de Madrid, el Paseo de la Castellana, a partir de las 18.00 horas.
Cientos de niños ya han llegado, desafiando un frío helador, a las inmediaciones del recorrido que harán sus Majestades provenientes de Oriente. En sus caras se puede ver que están llenos de ilusión y preparados para vivir una de las noches más emocionantes del año. Padres con escaleras, bolsas preparadas para coger caramelos... todo listo para una velada de lo más especial.