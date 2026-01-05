La cabalgata de Reyes 2026 provoca cortes de tráfico desde la mañana del 5 de enero y el eje principal Castellana-Recoletos-Prado queda totalmente cerrado desde media tardes hasta la noche.

El Paseo de la Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios, permanecerá cortado desde las 9:30 entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de San Juan de la Cruz; el carril bus funcionará solo hasta aproximadamente las 14:00–15:00.

A partir de las 15:30 se producirán cortes progresivos en el eje Castellana–Recoletos–Prado (Nuevos Ministerios–Neptuno), hasta quedar totalmente cerrado durante la cabalgata, entre las 18:00 y 21:00 aproximadamente.

En el Paseo del Prado y Cibeles, el lateral entre Plaza de la Lealtad y Cibeles se cerrará desde las 14:00 hasta la 1:00 del día 6, mientras que Cibeles se irá cerrando gradualmente desde las 12:00.