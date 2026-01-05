Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán un año más las calles de Madrid para repartir la ilusión a los niños en las vísperas al 6 de enero.
Se espera que se repartan unos 1.200 kilos de caramelos y desfilen cerca de 2.100 personas en un recorrido de aproximadamente 4-5 kilómetros hasta Cibeles.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Almeida y los Reyes Magos se preparan para el discurso de bienvenida
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Los Reyes Magos dan sus primeras declaraciones
"Vamos a llegar a casa de todos los niños de Madrid porque somos magos", aseguraba Melchor. Gaspar señaló "necesitamos que los niños nos acompañen y nos dejan algo de comida y bebida"
Baltasar cerró su discurso mandando su mejor deseo para los más pequeños: "Deseamos que en estas Navidades los niños y niñas de Madrid sean felices e, igual que los adultos, se formen y lleguen a conseguir todos sus sueños. Y sobre todo sean mejores personas".
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Arranca el baile dedicado a los Reyes Magos en Cibeles
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Las comitivas reales engalanan la plaza de Cibeles
Con la llegada de los tres Reyes Magos falta el saludo del alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las palabras de los Reyes y el espectáculo de los fuegos artificiales.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | ¿Cuándo se reanuda el tráfico?
El corte de tráfico más intenso por la cabalgata en el eje Castellana–Recoletos–Prado se mantiene, en general, hasta alrededor de las 21:00 h, pero algunas restricciones en la zona de Cibeles y Paseo del Prado se alargan hasta la 1:00 de la madrugada.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | ¿Qué ocurre cuando termina la cabalgata?
Cuando termina la cabalgata en Cibeles hay un espectáculo final conformado por un discurso de los Reyes, circo, música y fuegos artificiales.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | El Rey Baltasar llega a la plaza de Cibeles
El Rey Baltasar es el tercer y último Rey Mago que llega a Cibeles tras Melchor y Gaspar, finalizando así el recorrido de la cabalgata.
Allí les espera el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para dar un discurso a los niños.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | ¿Cuáles son los cortes y desvíos de tráfico en Madrid?
La cabalgata de Reyes 2026 provoca cortes de tráfico desde la mañana del 5 de enero y el eje principal Castellana-Recoletos-Prado queda totalmente cerrado desde media tardes hasta la noche.
El Paseo de la Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios, permanecerá cortado desde las 9:30 entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de San Juan de la Cruz; el carril bus funcionará solo hasta aproximadamente las 14:00–15:00.
A partir de las 15:30 se producirán cortes progresivos en el eje Castellana–Recoletos–Prado (Nuevos Ministerios–Neptuno), hasta quedar totalmente cerrado durante la cabalgata, entre las 18:00 y 21:00 aproximadamente.
En el Paseo del Prado y Cibeles, el lateral entre Plaza de la Lealtad y Cibeles se cerrará desde las 14:00 hasta la 1:00 del día 6, mientras que Cibeles se irá cerrando gradualmente desde las 12:00.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | El Rey Gaspar llega a Cibeles
El Rey Mago es el segundo en llegar a Cibeles después de Melchor, allí les espera José Luis Martínez-Almeida para el discurso de despedida.
Cabalgata de Reyes 2026 | ¿Hasta qué hora es el desfile?
Eriseo, el guardián de las "joyas" de la Cabalgata de Madrid
Entre la vanguardia tecnológica de las nuevas carrozas impulsadas por energías renovables y la fantasía desbordante de los elefantes mecánicos, la Cabalgata de Reyes de Madrid guarda un espacio privilegiado para la nostalgia y la historia.
Y al volante de esa historia se sienta Eriseo. A sus 64 años, no solo participa en el desfile más importante del año, sino que carga con la responsabilidad de manejar lo que él mismo define como las auténticas "joyas" del Cuerpo de Bomberos: los vehículos clásicos que exhiben en su museo de Madrid.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Llega la carroza del rey Gaspar en la plaza de Colón
La comitiva del rey Melchor acaba su paso por la plaza de Colón dejando paso al rey Gaspar y su carroza roja con temática de plumas y libros.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | ¿Cuál es el recorrido completo?
El recorrido de la cabalgata de Reyes 2026 en Madrid va de Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Cibeles, pasando por Castellana y Recoletos.
La cabalgata ha tenido su inicio a las 18:00 en la Plaza de San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios).
Desde allí sigue por Paseo de la Castellana → Plaza del Doctor Gregorio Marañón → Glorieta de Emilio Castelar → Plaza de Colón → Paseo de Recoletos → Plaza de Cibeles (final, sobre las 20:30–21:00).
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | El Rey Melchor se acerca a la Plaza de Colón
Ya se puede ver al Rey Melchor asomarse con su carroza que recrea un observatorio nómada.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | Las carrozas ya se dejan ver por la Plaza de Colón
Ya se pueden ver diferentes carrozas entrando en la Plaza de Colón como la de CEU, la de Clan o la de Repsol.
El "tren del futuro" de Metro sale del subsuelo para acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid
Al menos 2.100 personas han participado en esta cabalgata de los Reyes Magos y, entre ellos, no han podido faltar, un año más, los empleados de Metro de Madrid.
Entre la lluvia de caramelos, los elefantes mecánicos y la majestuosidad de los Reyes Magos, este lunes hay un protagonista inesperado rodando por el Paseo de la Castellana: el "tren del futuro", que ha salido del subsuelo para acompañar a Sus Majestades los Reyes de Oriente. Metro ha vuelto a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Cabalgata de Reyes 2026, desplegando una carroza que mira hacia la modernización de la red.
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026 | ¿Cuántas personas acuden?
En la cabalgata de Reyes 2025 de Madrid acudieron más de 200.000 personas al recorrido del centro.
Para este año se espera una afluencia similar o algo mayor a la del año pasado.
Cabalgata de Reyes en Madrid | ¿Qué opinan los padres del desfile?
Miles de padres acompañan pacientemente a sus hijos disfrutando de la ilusión y la magia de la Cabalgata de Reyes Magos.
Marco llega junto a Borja, ambos acompañan a sus hijos Jaime y Dante de 3 años y amigos. "Es muy bonia. Comparado con otros años, está mejor, más dinámica", asegura Marco a este medio.
Cabalgata de Reyes en Madrid | El rey Baltasar se suma al desfile
El Rey Baltasar se asoma en la cabalgata en una carreza con colores verdosos y temática de plumas y libros así como acompañado de toda su comitiva.