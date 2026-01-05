La borrasca Francis se deja notar en Aragón: copos de nieve en Zaragoza y carreteras con restricciones
La borrasca Francis pone a media España en alerta por lluvia y nieve: la Aemet activa avisos en estas 9 comunidades
-
Borrasca Francis | Dónde va a hacer más frío hoy: hasta -6ºC en estas capitales
Eltiempo.es ha señalado que las temperaturas durante esta tarde -a la hora de la cabalgata de Reyes- serán muy frías en la mayor parte de España. Por zonas, los termómetros no se acercarán a 10ºC en el norte de España, rondarán los 0ºC en Castilla y León y se quedarán en torno a los 6-7ºC en regiones de la coste mediterránea, alcanzando los 10ºC en algunos puntos como Alicante o Murcia.
Una vez más, Andalucía alcanzará las temperaturas más altas de la Península, con 12ºC para el litoral y en torno a 10ºC para zonas del interior como Córdoba o Sevilla. Más allá de ello, el portal meteorológico explica que la madrugada del 6 de enero será especialmente fría en el interior peninsular.
En concreto, las mínimas más bajas se registrarán en Albacete y Cuenca, donde se esperan valores en torno a los -6ºC. Muy cerca quedarán Teruel, Ávila y Palencia, también con mínimas próximas a los -5ºC. Por su parte, el termómetro en Salamanca podría descender hasta los -4ºC.
-
Borrasca Francis | Subida notable de las temperaturas el jueves
El jueves será un día con cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, que serán más abundantes en Galicia.
En esta jornada, las temperaturas ascenderán de forma notable y generalizada de manera que aunque habrá heladas todavía en zonas del norte y del centro serán desde luego menos extensas y menos intensas que en días previos.
De acuerdo con el pronóstico, la cota de nieve subirá por encima de los 1.500 metros.
-
Borrasca Francis| Murcia adelanta a las 16.30 horas la Cabalgata ante la previsión de lluvias
El Ayuntamiento de Murcia ha decidido adelantar el inicio de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente a las 16.30 horas de hoy, 5 de enero, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una ventana de claros sin lluvia durante esa franja horaria.
La decisión ha sido adoptada tras una reunión de coordinación entre los servicios municipales y los cuerpos implicados en la organización y seguridad de este evento, con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo y la seguridad de los asistentes, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.
-
Borrasca Francis | La nevada en Cuenca obliga a cerrar casi una decena de calles
La nevada que cae desde primera hora de la mañana en Cuenca capital está provocando las primeras incidencias de movilidad en la ciudad. Según informa el Ayuntamiento de Cuenca a través de su canal de avisos, hay casi una decena de calles cortadas por seguridad, debido a su inclinación o a su facilidad para acumular agua o hielo.
De esta forma, a las 10.00 horas la Policía Local mantenía cortadas las calles Luis Brull, Eras del Tío Cañamón, Sándalo, Luis Hortelano, Las Torcas, San Lucas, La Ciencia, Orégano y Julio Larrañaga.
Además, la Policía Local ha procedido a cerrar el Camino de los Jerónimos hacia la Cueva del Frailes y a San Isidro. Los agentes municipales piden a los conductores que, en todo momento, respeten la señalización.
Ante la caída de las temperaturas y la presencia de agua y nieve se ha procedido a echar sal en el entorno de los centros de salud y del hospital, así como en distintos puntos del Casco Antiguo. También se está pendiente del entorno de la pedanía de Valdecabras, que es uno de los puntos que suele ser conflictivo en los días de temporal.
A causa de la nieve, se ha suspendido la llegada en tirolina de los Reyes Magos a Cuenca, prevista para este lunes por la mañana en la hoz del Huécar, pero por ahora sí se mantiene tanto la visita de sus majestades a las pedanías como la cabalgata que se celebrará por la tarde.
-
Borrasca Francis, última hora| Hasta cuándo va a durar el temporal
A partir del jueves subirán las temperaturas y, por tanto, también la cota de nieve, aunque los valores térmicos podrían volver a bajar de cara al fin de semana.
Durante la segunda mitad de la semana, las precipitaciones se producirán sobre todo en el extremo norte, aunque el viernes se podrán extender un poco más.
-
Borrasca Francis | Miércoles de heladas y ambiente muy frío
Para el miércoles, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha avanzado una situación más claramente anticiclónica, con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada. Sin embargo, ha puntualizado que subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte.
Por zonas, habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos que se podrán extender a otras zonas de la mitad norte, sobre todo de Castilla y León, y al Sistema Ibérico.
Habrá nevadas a partir de unos 300 a 500 metros aunque a lo largo del día subirá la cota ya por encima de los 1.000 metros.
-
Borrasca Francis| Alarilla (Guadalajara) mantiene su cabalgata aérea
Los Reyes Magos volverán a surcar el cielo de Alarilla (Guadalajara) este 5 de enero para protagonizar, si la meteorología no lo impide, una de las cabalgatas más singulares de España.
Así lo ha confirmado a Europa Press, el alcalde de la localidad, Alberto Yáñez, quien ha señalado que, pese a la nieve caída durante la noche, las previsiones apuntan a que el evento podrá celebrarse con normalidad.
Como marca una tradición con 35 años de historia, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por el aire, descendiendo en ala delta desde el paraje de La Muela, precedidos por sus pajes, que lo harán en parapente, iluminando la noche invernal.
"Ha nevado un poco, pero ha salido el sol y, aunque hará frío, creemos que se va a poder hacer", ha explicado.
-
Borrasca Francis | Varios municipios de la sierra de Cádiz trasladan sus Cabalgatas de Reyes al 6 de enero
Varios municipios de la sierra de Cádiz, como Olvera, Algodonales, Torre Alháquime y el Gastor, han optado por trasladar la salida de su Cabalgata de Reyes Magos a la jornada del 6 de enero debido a la amenaza de lluvia que se cierne sobre esta zona durante este lunes.
Por su parte, Zahara de la Sierra ha optado por cancelar la Cabalgata y realizar un acto bajo techo con Melchor, Gaspar y Baltasar, que entregarán en mano los regalos a los niños y niñas de esta localidad serrana.
-
Borrasca Francis, última hora |Regresan a sus casas las 271 familias evacuadas
La 271 familias evacuadas anoche en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, una de las zonas más afectadas por el paso ayer de la borrasca Francis y la crecida del pantano de Guadarranque, pueden volver a sus casas, según ha autorizado el Puesto de Mando Avanzado de la Dirección General de Emergencias de la Junta de Andalucía.
Así lo ha anunciado esta lunes el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, desplazado al puesto, en San Roque (Cádiz), tras el desalojo preventivo de ayer, que afectó a las zonas gaditanas de San Roque, incluyendo Guadarranque, Taraguilla, Estación de San Roque y la urbanización Guadacorte, en Los Barrios.
-
Borrasca Francis, en directo | Múltiples incidencias en Málaga
A unas 40 personas que permanecían por la noche en la estación de autobuses, tras quedar afectadas por la suspensión de distintas rutas interurbanas, se les ofreció atención básica y recursos de abrigo hasta que iniciaron sus viajes.
Los bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo quedó atrapado en una balsa de agua generada en el túnel que une el aeropuerto con la barriada de Zapata, en Alhaurín de la Torre, y anoche también quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias.
El operativo municipal conjunto estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.
-
Borrasca Francis, última hora | Rescatan a una persona de un coche atrapado
Una persona ha sido rescatada tras quedar el coche donde estaba atrapado en una balsa de agua en un túnel de Málaga, tras las fuertes lluvias debidas a la borrasca Francis.
El Ayuntamiento malagueño ha informado de que sus servicios atendieron una decena de incidencias por lluvia y viento debidas a la borrasca y que la vigilancia se reforzó en el distrito de Campanillas ante la crecida del río Guadalhorce, sin que se registraran daños personales.
La vigilancia se intensificó en las zonas de Santa Amalia y Santa Águeda ante esa crecida y las familias fueron reubicadas a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo.
-
Borrasca Francis, Ceuta | Las navieras reanudan los servicios en el Estrecho
Las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han reanudado este lunes con normalidad sus travesías entre las dos orillas al amainar el temporal de lluvias y viento provocado por la borrasca Francis.
Según han informado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria de Ceuta, el viento de poniente alcanzó este domingo rachas superiores a los 68 kilómetros por hora, lo que afectó a la navegación entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar.
La compañía naviera DFDS-FRS tuvo que anular hasta cuatro salidas del buque rápido "HSC Ceuta Jet" como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas.
Sin embargo, esta mañana la fuerza del viento ha descendido a unos 30 kilómetros por hora, lo que ha permitido la navegación de los buques de alta velocidad que cubren este trayecto marítimo.
La Ciudad Autónoma de Ceuta se encontraba desde la medianoche de este sábado en situación de aviso amarillo por fuertes lluvias, el cual se prolongó hasta las 23,00 horas de ayer.
-
Borrasca Francis, Madrid | Declaraciones de Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho balance del episodio de nieve registrado durante esta pasada madrugada y ha subrayado que la ciudad "ha funcionado con total normalidad" pese a la intensidad con la que cayó la nieve en un primer momento.
-
Borrasca Francis, en directo | Recomendaciones de Protección Civil
Si se está atrapado en la nieve, hay que permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. Y en caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intentar resolver la situación por sí mismo, tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia.
En la noche del 5 y, especialmente, en la madrugada del día 6, la Aemet prevé nevadas en la cordillera Cantábrica, que pueden producir acumulaciones superiores a los 5 centímetros en la vertiente septentrional, sin descartarse nevadas por encima de los 15-20 centímetros en ciertos puntos.
Desde Protección Civil recomiendan no viajar por carretera si no es imprescindible y tener “especial cuidado” con las placas de hielo.
-
Borrasca Francis, última hora | Temperaturas muy frías
Las temperaturas serán muy frías en amplias zonas del país, con niveles de hasta -6 grados en áreas como el valle de Arán y el Pirineo en Lleida, el Pirineo navarro y la Ibérica riojana.
En la sierra de Madrid las mínimas de madrugada podrán bajar hasta -7 grados y en Parameras de Molina (Guadalajara), hasta -8. A Cantabria en nivel naranja de riesgo se suma Cataluña en la zona del Ampurdán (Girona), con alerta del mismo color, pero por fenómenos costeros, por vientos marítimos de hasta 75 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar hasta 7 metros de altura.
-
Borrasca Francis | Frío gélido y carreteras cortadas
Un total de 52 carreteras están afectadas por el temporal de nieve que afecta a gran parte de la península, cinco de ellas de la red principal, mientras que otras 12 vías secundarias de Andalucía están cortadas al tráfico a causa de la lluvia.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de tiempo gélido para este lunes, víspera de Reyes, que ha amanecido con nieve en el centro y el norte del país, hasta el punto de que en muchas zonas cuando se estén celebrando las cabalgatas a media tarde ya estarán a bajo cero.
-
Borrasca Francis, en directo | Nieve en la Cordillera Cantábrica
Cantabria está este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas que acumularán en torno a 5 centímetros en 24 horas desde cotas de 700-800 metros, a la que se suman otras diez comunidades también bajo aviso por nieve, aunque en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades).
Imagenes grabadas por unmontañero esta mañana en Peña Ubiña.
-
Borrasca Francis, última hora | Alerta de Protección Civil
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes 6 de enero por la borrasca Francis, por lo que aconseja máxima precaución, sobre todo a aquellas personas que tienen que viajar en coche.
Según un comunicado de Protección Civil, se espera que espera que este lunes se alcance el punto álgido de este episodio de frío y nevadas y se recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.
Además, añade la nota, el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos aconseja mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN).
-
Borrasca Francis, en directo | Nieve en el centro y norte peninsular
Las acumulaciones podrán superar los 5 centímetros en 24 horas en zonas como la sierra madrileña desde cualquier cota hasta las 9 horas que se dará por concluido el aviso en dicha comunidad.
Se registrarán dichos espesores de nieve en diversos puntos del país. Por ejemplo, en Teruel, en áreas como Albarracín y Jiloca, por encima de 800 metros y en Parameras de Molina y la serranía de Guadalajara. Asimismo en la serranía de Cuenca a partir de cualquier cota.
En la Ibérica de Zaragoza se acumularán más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cualquier cota y en la suroccidental asturiana desde 600-700 metros, al igual que en la cordillera asturiana y Picos de Europa, o en la cordillera cantábrica de León, por encima de 700 metros.
-
Borrasca Francis, última hora | Acumulaciones de nieve
Las nevadas mantienen en alerta amarilla a diez comunidades. Se trata de las siguientes: Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se acumularán niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cotas bajas en amplias zonas del país especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular.