Eltiempo.es ha señalado que las temperaturas durante esta tarde -a la hora de la cabalgata de Reyes- serán muy frías en la mayor parte de España. Por zonas, los termómetros no se acercarán a 10ºC en el norte de España, rondarán los 0ºC en Castilla y León y se quedarán en torno a los 6-7ºC en regiones de la coste mediterránea, alcanzando los 10ºC en algunos puntos como Alicante o Murcia.

Una vez más, Andalucía alcanzará las temperaturas más altas de la Península, con 12ºC para el litoral y en torno a 10ºC para zonas del interior como Córdoba o Sevilla. Más allá de ello, el portal meteorológico explica que la madrugada del 6 de enero será especialmente fría en el interior peninsular.

En concreto, las mínimas más bajas se registrarán en Albacete y Cuenca, donde se esperan valores en torno a los -6ºC. Muy cerca quedarán Teruel, Ávila y Palencia, también con mínimas próximas a los -5ºC. Por su parte, el termómetro en Salamanca podría descender hasta los -4ºC.