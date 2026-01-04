José Portillo, agricultor: “Antes ganaba 100€ por hectárea, ahora me pagan 1.900€ por instalar plantas solares”

Las claves nuevo Generado con IA La instalación de placas solares en Carmona, Sevilla, ha incrementado los ingresos de los agricultores, pasando de 100 a 1.900 euros por hectárea. Grandes eléctricas han invertido cerca de 2.000 millones de euros en la zona, convirtiendo a Carmona en un referente nacional de energía solar. El auge de las plantas solares ha provocado un descenso del 20% al 30% en las tierras de cultivo y ha generado polémica entre los agricultores locales. El nuevo modelo permite a agricultores como José Portillo disfrutar de mayor estabilidad económica, aunque supone una transformación importante del paisaje y la actividad agraria tradicional.

El campo andaluz ha dado un paso hacia la energía renovable consolidando a Carmona, Sevilla, como uno de los referentes en energía solar.

La instalación de placas fotovoltaicas en varias hectáreas de la zona, comenzó como una solución al encarecimiento de la electricidad, pero se convirtió en un ingreso vital para los agricultores.

Así lo contó el agricultor José Portillo en un reportaje de Equipo de Investigación en el año 2023. El trabajador alquiló 15 hectáreas para instalar energía solar lo que, a la larga, le ha permitido tener ingresos para viajar y vivir más tranquilo.

"No he viajado nunca"

La instalación de estas placas fotovoltaicas convirtió a Carmona en 'la capital solar de España'. Así, lo comentó el Juan Ávila, alcalde de la localidad: "Durante el año 2022, estos proyectos han aportado en torno a 20 millones de euros".

El alcalde comentó que en ese momento había un total de 28 proyectos para instalar dichas placas en los campos de Carmona: "Podríamos dar luz a un millón de habitantes".

Juan Ávila, alcalde de Carmona (Sevilla) en el 2023. laSexta

Además, recalcó que las grandes eléctricas del país, quienes estaban detrás de las instalaciones, invirtieron cerca de 2.000 millones de euros y que, además, se ha tenido que invertir en una serie de estudios para calcular el impacto medioambiental en la zona.

"Las tierras donde se están instalando estos megaparques solares son de agricultores que tienen su propiedad y alquilan sus tierras por el tiempo de vida de las plantas fotovoltaicas", explicó Ávila.

Uno de los agricultores entrevistados confesó que el tema generó polémica entre los trabajadores: "Ha habido un revuelo aquí grande porque, normal, si has estado toda la vida de Dios sembrando tus tierras y ahora vienen dándote un dinerito, pues claro".

En esta zona, según expuso el agricultor, se cultivan principalmente cereales, leguminosas, y también, "hay parte de arboleda: almendro y lo que son manzanillos o el alberquino".

Agricultor en Carmona, Sevilla laSexta

Así, con la instalación de estos equipos, el trabajador expresó que se ha visto un descenso de las tierras de cultivo: "Sobre un 20% o un 30% ha tenido que bajar (...) al menos la mitad de los agricultores van a caer".

Uno de los que ya firmó este trato fue José Portillo que alquiló 15 hectáreas de cultivo para la construcción de una macroplanta.

Comentó que en su campo cosecha sobre todo "trigo, pipas y garbanzos", pero que ahora su cosecha se vería reducida por la presencia de las placas solares.

Explicó que su motivo para aceptar dicho trato es que "yo creo que voy a ganar más dinero con las placas". Tanto es así que dio los números: "Ahora me dan por hectárea 1.900 euros, y con la cosecha gano 100 euros por hectárea".

Esta diferencia de ganancias tan abismal le sacó una sonrisa al agricultor que veía la posibilidad de tener una tranquilidad económica inimaginable para él. Por esto, comentó que seguramente gastaría el dinero en viajar porque "no he viajado nunca".

A pesar de los ingresos, sí comentó que probablemente esto cambiaría el campo andaluz, ya que "no es lo mismo campo campo que campo con placas".