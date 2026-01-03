Javier (30 años), propietario de 8 pisos, sobre su herencia: “Me la voy a fundir toda y no voy a dejar nada a mis hijos”

Las claves nuevo Generado con IA Javier Medina, empresario de 30 años, es propietario de ocho pisos adquiridos con su propio esfuerzo, superando el patrimonio de sus padres. Defiende la meritocracia y planea no dejar herencia monetaria a sus hijos, inculcándoles la importancia del trabajo y el esfuerzo personal. Critica el impuesto de grandes herencias, considerándolo una expropiación de capital que ya ha tributado previamente. Enseña a sus hijos desde pequeños a trabajar y gestionar el dinero, promoviendo la inversión y el ahorro como valores fundamentales.

Javier Medina, con tan solo 30 años, es empresario y propietario de ocho pisos. No obstante, aseguró que su éxito no ha sido heredado, sino más bien trabajado por él mismo.

De esta manera, comentó que a través de sus propios medios ha conseguido adquirir ocho propiedades y superar el patrimonio de sus padres. Esta idea del trabajo es la que busca enseñar a sus propios hijos; por ello, pretende dejarles sin herencia.

Asimismo, compartió en su intervención en laSexta Xplica, su opinión y crítica al impuesto de las grandes herencias, considerando que es una expropiación de capital.

"Creo en la meritocracia"

"Yo tengo 8 pisos, mis padres tienen su casa y yo tengo más patrimonio que ellos", comenzó exponiendo Medina.

Sobre las herencias, comentó el joven empresario que "probablemente herede a los 60 años y que me den una casa a esa edad... pues ya estoy casi en el final de mi carrera".

Así, expresó que, en el caso de sus hijos, no pretende dejarles una herencia monetaria: "Yo pienso gastármela, fundírmela yo, es decir, no dejarles herencia, sino dejarles en vida el, oye, 'vente a trabajar'."

De esta forma, el propietario compartió una de las 'herencias' que quiere dejarle a sus hijos: "Yo a mi hijo de 3 años le pongo a barrer con la escoba, le hace gracia y luego le doy 1 euro y se va con ese dinero a la máquina a sacarse un juguete y le inculco ese esfuerzo".

La enseñanza de "oye, tienes que trabajar para ganar dinero y luego invertirlo" es lo que les ha inculcado Medina a sus hijos. "De hecho, le digo, si gastas ese euro, lo pierdes y tienes que seguir trabajando, pero si ese euro lo inviertes en un piso y lo alquilas, no tienes que trabajar", añadió.

Frente a esto, es válido preguntarse la postura del propietario con la regulación de las herencias y el impuesto que se les aplica: "Bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido expropiar un capital que ya ha tributado".

Con 'expropiar un capital', el empresario hacía referencia a que no encuentra el sentido de que se aplique un impuesto sobre un dinero que ya ha sido gravado por otro (el Impuesto de Sucesiones y Donaciones).

En otras palabras, que se aplique el Impuesto de Grandes Fortunas, que grava patrimonios que superen los 3 millones de euros, cuando ya se ha aplicado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Argumentó que "creo en la meritocracia", defendiendo que aquel que no obtiene grandes herencias debe trabajar y esforzarse para conseguir reunir esa fortuna.