Lluís, consultor de hipotecas, avisa de la realidad de los préstamos: "No se puede pasar del 35% de endeudamiento"

La situación de la vivienda en España sigue siendo una de las mayores preocupaciones, sobre todo entre los jóvenes.

Los precios de compra no dejan de subir, los alquileres consumen gran parte del sueldo mensual y, en medio de todo esto, muchas personas se preguntan si realmente pueden permitirse comprar un piso sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Y es que tener un trabajo y un sueldo fijo ya no es garantía, por lo que entender bien los números se ha vuelto algo imprescindible.

En este contexto, voces como la de Lluís, especialista en hipotecas, han ganado gran relevancia entre la juventud a través de redes sociales.

Con ejemplos reales y un lenguaje mucho más cercano a ellos, el experto explica en su perfil de Hipotecazo cómo piensan los bancos y cuáles son los límites que no conviene cruzar a la hora de comprar una casa.

En uno de sus últimos vídeos, el experto analiza el caso de un seguidor que le plantea la duda de qué piso se puede permitir si "cobro 1.720 euros", es decir "26.000 anuales de momento".

Sin embargo, antes de hablar de precios, Lluís deja claro que todo parte de unas reglas básicas que se aplican casi siempre y que la mayoría suelen olvidar.

La más importante, según explica, es la del endeudamiento, ya que a la hora de pedir una hipoteca "no se puede pasar del 35%". Esto significa que la cuota mensual de la hipoteca no debería superar ese porcentaje del sueldo neto.

Aplicando esta norma a este caso concreto, el cálculo se resume en que "con 1.720 euros netos, tu cuota tope y razonable son 602 euros al mes".

A partir de ahí, entra en juego el plazo habitual de las hipotecas. Y es que "en una hipoteca típica a 30 años, esa cuota te da para pedir unos 160.000 euros de hipoteca".

No obstante, el precio final del piso dependerá también del porcentaje que el banco esté dispuesto a financiar.

"Si vas al 90%, ese préstamo encaja más o menos en pisos de 160.000 euros a 170.000", en cambio, contar con ahorros amplía las opciones y "si tienes algún ahorrillo y puedes ir al 80%, podemos subir hasta 180.000, 195.000", detalla el experto.

Sin embargo, no todo son números. Lluís recuerda que la estabilidad laboral sigue siendo clave para las entidades financieras.

Y es que "si llevas poco en la empresa o estás de prueba, eso lo puede complicar muchísimo". Un aviso que muchos pasan por alto en un momento donde comprar vivienda requiere, más que nunca, prudencia y planificación.