Confirmado por Hacienda: los propietarios tendrán que declarar su segunda vivienda aunque no estén ocupadas

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este martes, en el Congreso. A. Pérez Meca / Europa Press

Alrededor de tres millones de españoles son propietarios de más de una vivienda en España, según datos del año 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo cierto es que pocos saben que pueden encontrarse en una incómoda situación con Hacienda si no declaran estos bienes correctamente, estén en uso o no.

Dicha modificación es relativamente reciente y afectan a todo tipo de segundas propiedades, a diferencia de la normativa anterior que únicamente hacía énfasis en aquellas que se encontraban por debajo del precio de mercado.

El motivo del cambio es ejercer mayor presión sobre el mercado inmobiliario para evitar posibles fraudes fiscales.

Cabe recordar que la Agencia Tributaria (AEAT) es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y tiene como principal objetivo detectar y prevenir cualquier tipo de incumplimiento tributario.

¿Cómo saber si debo declarar mi propiedad adicional?

Cualquier persona que posea una propiedad o residencia, además de la habitual, debe incluirla en su declaración de la Renta, sin importar si está alquilada, si es de uso vacacional o si está vacía.

Para informar correctamente sobre esta propiedad, es preciso acceder a la sección de “Propiedades no implicadas en actividades económicas” en la declaración. Allí, es necesario especificar que dicha residencia no es la habitual.

Además, han definido las dos situaciones en las que se puede encontrar la vivienda y cómo tributarla.

En el caso de que la vivienda esté en manos de un inquilino que paga alquiler, los ingresos generados deben declararse como “rentas del patrimonio inmobiliario”. Se aplicará un régimen fiscal que dependerá de los ingresos obtenidos y de los gastos deducibles.

Si la vivienda es de uso vacacional o está vacía, hay que especificarlo en la declaración de impuestos. Hacienda considera que, aunque el inmueble no genere ingresos directos, sí produce ciertos beneficios.

Para su tributación, se calcula el valor catastral, es decir, el valor asignado por el gobierno a una propiedad para el cobro de impuestos.

Ahora bien, no declarar una residencia adicional puede acarrear sanciones económicas importantes, ya que podría considerarse una forma de evasión fiscal.

La Agencia Tributaria puede aplicar un rendimiento estimado sobre la vivienda vacía, calculado como un porcentaje del valor catastral:

Si el valor catastral no ha sido revisado en los últimos 10 años, se aplica un 2% .

. Si ha sido actualizado mediante valoración colectiva (procedimiento mediante el cual se revisan los valores catastrales de los inmuebles de un municipio para homogeneizarlos) en los últimos 10 años, se aplica un 1,1% .

. Si no tiene un valor catastral asignado, se aplica un 1,1% sobre el 50% del precio de la vivienda.

Como se mencionó anteriormente, no declarar una segunda propiedad puede considerarse fraude fiscal, lo que podría derivar en multas y sanciones adicionales.