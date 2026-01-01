José María Camarero, analista económico, sobre lo que va a pasar con la vivienda en 2026: “El alquiler va a subir un 12%”

Las claves nuevo Generado con IA El analista José María Camarero prevé que el alquiler de vivienda en España subirá hasta un 12% en 2026, afectando especialmente a los inquilinos. Los precios de compraventa de vivienda también aumentarán, con una estimación de subida del 7% para 2026, mientras que el Euríbor se mantendría estable. Se espera que la electricidad y el gas bajen entre un 4% y un 10%, aunque la parte fija de la factura eléctrica subirá por ley. La cesta de la compra subirá un 2,8% de media, pero algunos alimentos han incrementado su precio hasta un 10% en el último año, por lo que se recomienda comparar precios.

Con la llegada del año 2026, el panorama económico en España se muestra como uno con marcados contrastes, presentando a la vivienda con unas subidas drásticas de hasta el 12% en el caso de los alquileres.

Por otro lado, según explicó el analista económico José María Camarero en el programa Más Vale Tarde, la electricidad y el gas presentan un panorama más alentador con bajadas.

Además, la cesta de la compra, en general, no verá subidas tan radicales; sin embargo, advirtió el analista que "hay que comparar y buscar mucho", para no caer en el "engaño".

Buenas y malas noticias en 2026

Al hablar de la vivienda, Camarero confesó que "hay una cosa buena y una mala, depende de para quién hablemos". En otras palabras: dependiendo de si se es propietario o inquilino.

"En el caso de la compraventa, quien quiera comprarse un piso debe saber que los precios seguirán subiendo, la estimación para 2026 es de un 7%", comenzó su predicción el analista.

Por otro lado, para aquellos que estén hipotecados las noticias son un poco más esperanzadoras: "El Euríbor parece que se va a mantener más o menos estable en el nivel actual, lo que aportará tranquilidad en las mensualidades".

No obstante, aquellos que viven como inquilinos no tendrán tanta suerte, ya que "desgraciadamente pueden subir un 12%, sumándose a lo que ya han subido mes tras mes", explicó Camarero.

Lo cierto es que aquellos que viven alquilados, están en una situación complicada, en vista de que en el 2026 hay una renovación prevista de al menos 600.000 alquileres y en mayo serán tres años de la Ley de Vivienda, explicó el analista.

Además de la vivienda, otra de las grandes preocupaciones de los españoles, sobre todo en un invierno frío como el actual, es la electricidad y el gas: "Aquí no tendremos tan malas noticias", reveló el experto.

De hecho, el experto señaló que es una situación agridulce: "La electricidad puede bajar entre un 4% y un 10%, pero tiene una trampa".

"La trampa es que la parte variable del coste de generar electricidad, posiblemente rebaje, pero la parte fija del recibo subirá sí o sí por ley", manifestó Camarero.

A pesar de esto, según el analista, el gas podría bajar en torno a un 8,7% y advirtió que "es importante que los consumidores tengan una tarifa regulada (TUR) para los meses de más frío".

Una subida relativamente inesperada es en las tarifas de móvil y telecomunicaciones. Camarero explicó que "se está anunciando una subida generalizada de las tarifas de móvil y telecomunicaciones para cubrir gastos".

Con esto aconsejó a los clientes que "hay que saber buscar y comparar porque no todas suben de la misma forma; hay unas mejores que otras en cuanto a precios".

El precio del transporte y los carburantes continúa siendo una incógnita, hasta ahora, por las tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, se ha mantenido en "un precio moderado". Sin embargo, si aumentarán o no es desconocido.

Sobre un aumento en los precios de la cesta de la compra, el analista comentó que, en general los precios no se presentan como "disparados", sino con una subida del 2,8% en promedio.

No obstante, este último año hay alimentos que han experimentado subidas de hasta el 10%, con lo cual hay que "saber elegir".

"Los precios generales no parecen disparados: un 2,8% de media; pero esa cifra esconde alimentos cada vez más caros que subieron más de un 10% en el último año", sentenció Camarero.

Con esto, el analista no dudó en aconsejar nuevamente a los consumidores españoles a la hora de hacer sus compras en el 2026: "Hay que comparar y buscar mucho para que la media no nos engañe sobre lo que en realidad pueden subir los alimentos".