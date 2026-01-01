Carlos, psiquiatra y dueño de un negocio de mentoría: "El año pasado facturé 250.000 euros a través de una newsletter"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos, psiquiatra de profesión, ha creado un negocio online desde el Valle de Benasque, Huesca, enfocado en ayudar a personas con estrés laboral y síndrome de burnout. Su Programa CIMA ofrece un proceso de transformación para combatir el exceso de estrés, con precios entre 1.600 y 3.600 euros, siendo la opción más completa la más demandada. La clave del éxito de su negocio es una newsletter diaria con 11.000 suscriptores y una tasa de apertura del 35%, a través de la cual realizó una facturación de 250.000 euros el año pasado. El modelo de Carlos demuestra que el conocimiento especializado puede ser rentable y escalable gracias a la digitalización y el uso estratégico de herramientas online.

Durante años, montar un negocio que tuviera éxito parecía algo reservado a quien vivía en una gran ciudad, tenía una oficina física o una gran infraestructura detrás.

Hoy eso ha cambiado. Internet ha puesto el foco en lo digital y ha hecho posible que el conocimiento y la experiencia valgan más que el lugar desde el que se trabaja.

Y es que cada vez más profesionales dejan a un lado lo tradicional para aprovechar las nuevas formas de llegar a la gente. Y eso es justo lo que ha sabido ver Carlos, psiquiatra de profesión, quien se marchó de Madrid hace tres años tras encontrar una manera sencilla y efectiva de facturar más de 200.000 euros, sin salir de un entorno de paz.

"Soy psiquiatra y llevo 3 años viviendo en Huesca, en pleno Pirineo, en el Valle de Benasque", comienza explicando en El Show de Romuald Fons.

Desde allí, ha montado un negocio online que no para de crecer, basado en un problema muy común hoy en día.

Carlos se dedica a "ayudar a personas con exceso de estrés laboral o síndrome de burnout", personas agotadas, con demasiada carga de trabajo y poco tiempo para ellas mismas. Y en lugar de limitarse a la consulta clásica, decidió crear un modelo distinto, más práctico y adaptado al ritmo actual.

Bajo la marca Doctor Carlos Cenalmor, ha construido una presencia sólida en internet, a través de la que ayudar a sus pacientes a través de una pantalla.

El centro de su negocio es el Programa CIMA, que define como "un proceso de transformación para ayudar a las personas a salir del exceso de estrés laboral".

El precio está "entre 1.600 y 3.600" euros, y aun así, la opción más completa es la más elegida, llegando a suponer "el 70% de la facturación".

Y la clave de todo está en algo tan simple como el email. Carlos afirma que "se vende sobre todo a través de mi newsletter", que tiene una lista de 11.000 personas y una tasa de apertura del 35%. Escribe de forma "diaria", creando una relación cercana y constante con quienes le leen.

Con estas consultorías, "el año pasado facturé 250.000 euros". Una cifra que demuestra que el conocimiento especializado y bien explicado tiene el mismo valor sea en el formato que sea.