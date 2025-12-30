Jaime Pla, analista económico: "En invierno, la calefacción de gas te cuesta 12,60€ al mes y un calentador de aire unos 36€"

Montaje con una imagen de archivo de una calefacción y una imagen de Jaime Pla. iStock

Con la llegada de las olas de frío en el invierno, muchas familias se enfrentan a la duda de si conviene más un calentador eléctrico o una calefacción de gas.

Aunque ambos sistemas cumplen con la misma función de mantener el hogar caliente, al revisar las facturas de luz y gas a final de mes se pueden notar diferencias significativas, dependiendo de la elección realizada.

Por esta razón, el analista económico Jaime Pla se ha encargado de analizar cuál de estas dos alternativas resulta más económica para los hogares actualmente y de explicar los factores que determinan su coste.

Calentador o calefactor

Ahora que llega el invierno en España, las temperaturas pueden descender notablemente, especialmente en el interior y en las zonas más frías del norte del país.

Para muchas familias, mantener el hogar a una temperatura confortable se ha convertido en un reto debido al incremento del coste energético.

Esta situación obliga a muchos hogares a decidir con cuidado qué sistema de calefacción utilizar, buscando un equilibrio entre eficacia y gasto.

Entre las opciones más comunes está el calentador de aire, un aparato eléctrico que funciona impulsando aire frío del ambiente a través de una resistencia interna que lo calienta.

El aparato expulsa después ese aire caliente al exterior, calentando rápidamente la habitación. Su principal ventaja es la inmediatez, aunque el consumo eléctrico suele ser elevado y su efecto se reduce en cuanto se apaga el dispositivo.

Por otro lado, la calefacción de gas, ya sea mediante caldera de gas natural o bombonas, calienta el agua que circula por radiadores repartidos por la vivienda.

Este sistema proporciona un calor más uniforme y duradero, manteniendo una temperatura estable incluso en estancias grandes.

Sin embargo, requiere instalación, mantenimiento y está sujeto al precio del gas, lo que lleva a las familias a valorar qué opción resulta más rentable y eficiente durante los meses de frío.

Por esa razón, Jaime Pla, analista económico, señaló en su perfil de redes sociales (@suopmobile) cómo se calculaba un estimado del gasto mensual en cada uno.

"Si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2.000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh y si pagas el precio de la luz a 15 euros te estaría costando 36 euros al mes", aseguraba el analista.

Asimismo, Pla señalaba cómo el gasto en el gas natural es mucho menor. "La calefacción de gas natural actual tiene un precio tres veces más bajo que el de la luz, pero tiene un inconveniente y es que para calentar la misma habitación se necesitaría más energía", apuntaba.

Consecuentemente, esto hace que si el gas tiene un coste de 5 céntimos por cada unidad de calor que usa, "para un uso de cuatro horas al día, el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes".

"Si comparamos los dos, el gas natural es casi un 65% más barato que la luz", afirmaba Pla. "El calentador de aire solo te puede salir mejor si lo vas a usar de forma muy puntual".

En todo caso, esto es un estimado ya que depende del nivel de calor y el tiempo que se utilice, lo que provocará que suba más o menos la factura. Sin embargo, sí que ayuda a hacerse una idea del consumo de ambos dispositivos.