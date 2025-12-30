La DGT, crítica con los triángulos en la carretera: "Obligan a caminar por la calzada, la baliza V16 lo evita"

Montaje con una imagen de un triángulo y una baliza V16. Freepik/Europa Press

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor la normativa que obliga a todos los conductores a disponer de una baliza de emergencia V16.

Este dispositivo pasará a ser el único sistema legal para señalizar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o arcén, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro.

De este modo, ante la inminente implementación de este nuevo sistema, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado una de las principales diferencias entre ambos dispositivos: su colocación.

Triángulos vs. balizas V16

"Los triángulos te obligan a caminar por la calzada; la V16 permite señalizar sin salir del vehículo", aseguraba el perfil de X de la DGT. "La V16 evita caminar por la calzada".

El cambio normativo que introduce la obligación de utilizar las balizas de emergencia V16 responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a las averías o accidentes en carretera.

Durante años, los triángulos de preseñalización han sido el método obligatorio para advertir a otros conductores de la presencia de un vehículo inmovilizado.

Sin embargo, su colocación obliga al conductor a salir del vehículo y caminar por la calzada o arcén, una maniobra especialmente peligrosa en vías de alta velocidad y con baja visibilidad.

Según la DGT, estas situaciones han provocado de media entre 20 y 25 personas al año fallecidas por atropello al bajar del coche en carretera, convirtiéndose en uno de los principales argumentos para revisar la normativa vigente.

Ante este escenario, a partir del 1 de enero de 2026, las balizas V16 conectadas a la plataforma DGT 3.0 serán el único sistema legal para señalizar un vehículo inmovilizado, dejando atrás a los triángulos y balizas sin conexión.

Estos dispositivos deben ser homologados, con geolocalización activa y luz visible 360º a larga distancia, garantizando así la seguridad del conductor sin necesidad de salir del vehículo.

Con la entrada en vigor de la normativa, circular sin una baliza V16 válida cuando sea necesario señalizar un vehículo inmovilizado podrá conllevar sanciones económicas y responsabilidades adicionales en caso de siniestro.

Asimismo, la plataforma digital de la DGT conocida como DGT 3.0 permitirá recibir y distribuir información de tráfico a tiempo real. Esta infraestructura se conectará a las balizas V16 para recibir de forma anónima sus coordenadas y avisar a otros conductores mediante navegadores o apps.

De tal manera, con el objetivo de seguir reduciendo el riesgo de atropello, la DGT está impulsando a futuro que las balizas V16 vengan integradas de serie en vehículos nuevos, vinculadas al bastidor y conectadas a DGT 3.0.